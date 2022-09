Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Rein Huitema, die een Volkskrantabonnement kreeg voor zijn verjaardag

Wie: Rein Huitema

Woonplaats: Overschild

Afstand: 305,4 km

Beweegtijd: 10 uur en 17 minuten

Rein Huitema Beeld Gidi Heesakkers

Het komt door Juul Huitema dat ik in Blijham moet lachen om iemand die in zijn voortuin een te koop-bord heeft neergezet bij een Feyenoord-loopfietsje en een rollator. Ze mailde niet voor zichzelf, maar voor haar broer en schoonzus. ‘Zij wonen in Overschild (bij al die aardbevingen) en ontvangen de laatste tijd lang niet altijd de Volkskrant meer op zaterdag. In plaats daarvan gooit de bezorger het Dagblad van het Noorden door de bus. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Utrecht-Overschild is een aardig lange afstand, maar ik garandeer je wel een prachtige fietstocht.’

Dan ook maar een omweg via Beerta, waar Corina de Jong een paar warme maanden geleden bloeiend geel koolzaad in het vooruitzicht stelde. Inmiddels gaat de bezorging weer goed, liet ze weten. Corina is naar een etentje. Haar zoon houdt hun enthousiaste hond in bedwang (‘Hij doet niks maar hij springt wel’) terwijl ik in de keuken mijn bidons vul.

Het is vanaf hier nog 35 kilometer naar Rein Huitema en Jolanda Brons, langs het Oldambtmeer, het Hondhalstermeer, het Schildmeer. Lange, lege wegen tussen weilanden die ongenadig aan tegenwind doen denken, ook bij wind mee. Volgens Google Maps bevindt zich in het dorpje ’t Waar een meditatiecentrum met de naam Waarzijn.

Om de hoek bij Rein en Jolanda steekt een reuzenrad naast een stal mooi af tegen de roze kleurende lucht. Na bijna tien uur fietsen, met een dubbele lunch in het Bargerveen, is er om half 8 preisoep in Overschild. Om de een of andere reden dacht ik de hele tocht onderweg te zijn naar twee oude mensen. Niet naar een automonteur van 33, die van haar (46) een Volkskrant-abonnement voor zijn verjaardag kreeg.

Ze kochten hun huis met weelderige tuin van een stel dat er vanwege hun hoge leeftijd vooral veel werk in begon te zien. ‘Wij zijn waarschijnlijk ook iets minder pietje precies’, zegt Jolanda. En: ‘Deze plek is het gewoon helemaal.’ Er is net genoeg daglicht over om precies te begrijpen wat ze bedoelt. Tussen de fruitbomen spotte Rein laatst een ree. In de hal wachten zestig kilo appels en een mand vol peren op tijd om een voorraad sap te maken, genoeg voor de komende twee jaar. Na de soep zijn er appelflappen.

‘Ik zal maar niet zeggen hoe jij zaterdagochtend naar buiten loopt, naar de brievenbus...’, begint Jolanda. Van hem mag het best. ‘Op zijn klompen en in zijn boxershorts. En dan zie ik al aan zijn afhangende schouders dat de Volkskrant er niet is.’

Rein en Jolanda, ik heb zin om bier met ze te drinken en op hun bank in slaap te vallen, maar ik stap op om langs het Eemskanaal naar ‘stad’ te fietsen – volgens Rein heeft in Groningen niemand het over ‘de’ stad – en de trein te halen. Ze geven zelfgemaakte vlierbloesemsiroop mee. Nageappte serveersuggestie: ‘Eventueel kun je er een scheutje wodka door doen. Is ook heel lekker!’