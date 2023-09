Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Nanette Haze, die ineens een leeg nest heeft

Nanette Haze Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Nanette Haze

Woonplaats: Nijmegen

Afstand: 109 kilometer

Beweegtijd: 3 uur en 35 minuten

‘Wat jammer dat we juist afgelopen zaterdag de krant moesten missen’, mailde Nanette Haze halverwege augustus. ‘Laatste vakantieweekend, maar vooral net het weekend dat onze jongste zoon (18 jaar) zich opmaakt voor de start van zijn introductie als student in Utrecht. Zijn broer en zus achterna, en wij blijven zitten met een leeg nest in Nijmegen.’

De dikke zaterdagkrant had mooi voor wat afleiding gezorgd. Een paar weken later is het weer zover, en staat de zoon op het punt het huis te verlaten. Afgelopen donderdag vertelde hij Nanette Haze (54) en Victor (55) dat hij een kamer had gevonden, in onderhuur, in ieder geval voor zeven maanden. ‘Zes deuren naast zijn broer. Dat vinden wij wel een soort van geinig.’ Geinig, of bedoelt ze geruststellend? Haze, lachend: ‘Ik geloof van wel. Toen hij vrijdagochtend nog in z’n nest lag, zei ik aan het ontbijt tegen Victor: ‘Toch raar. Hij is nog helemaal niet weg, maar het voelt nú al anders.’’

Drie jaar geleden verhuisden ze met zijn drieën naar deze benedenwoning in Nijmegen-Oost. De twee oudste kinderen (23 en 21) waren naar Utrecht vertrokken, ze wilden alvast kleiner gaan wonen. De bloeiende tuin lag destijds vol kunstgras. ‘In de Volkskrant had ik een stuk gelezen over een biologische kwekerij in Ede, met alles van eigen kweek. Je kunt er alleen maar kleine plantjes kopen – geen plofplanten, zeggen ze zelf. Ik vind het echt een uitje.’

In de keuken belegt Nanette twee sneeën brood met kaas. Het is een zelfgebakken brood, maar ik moet vooral niet onder de indruk zijn: ‘Dat is niet zelf bakken hoor, dat is gewoon broodmix met water in een broodbakmachine gooien en op het knopje ‘aan’ drukken. Het is makkelijker dan brood halen.’

Om de hoek betrok ze 36 jaar geleden haar eerste studentenkamer. In het jaar dat ze het ouderlijk huis verliet, overleed haar vader. ‘In no time zat mijn moeder dus in plaats van met z’n vieren nog maar met één puberzoon aan tafel. Ik heb in die tijd nooit echt begrepen hoe dat voor haar moet zijn geweest. Dat liet ze ook niet aan ons merken. Het was 1987, er was één telefoon op de gang, dus het contact was summier, vergeleken met hoe dat nu gaat. Van onze kinderen weten we best een beetje waar ze mee bezig zijn.’ Lacht weer: ‘Lang niet alles natuurlijk.’

Victor en zij blijven niet helemáál alleen achter. Coronahond Moos is een blijvertje. ‘Ik heb nooit iets met honden gehad’, zegt Nanette. ‘Maar we vonden het zo saai voor onze zoon dat hij alleen thuis zat met ons tweeën.’ Nu heeft ze wel iets met honden, of in ieder geval met Moos, die op zijn beurt iets heeft met aan bezwete fietsbenen likken.

Straks gaan ze padellen met vrienden van wie de jongste dochter net voor een paar maanden naar Bonaire is vertrokken. ‘We hebben een appgroep aangemaakt met de naam ‘empty nest’ en afgesproken veel met elkaar te gaan doen.’ Het is semi voor de grap, benadrukt ze, dat legenestgedoe, dus ook de opmerking dat er vanaf komende week vaker gekookt zal moeten worden. ‘We kunnen moeilijk iedere avond brood met ei eten. Dat doen we nu vaak als hij een avond weg is. Nu zullen we het met z’n tweeën moeten verzinnen, anders wordt het héél raar.’

