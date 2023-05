Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Michel Crolla, die hem het liefst bij een ander uit de bus zou trekken

Michel Crolla Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Michel Crolla

Woonplaats: Haarlem

Afstand: 54,4 kilometer

Beweegtijd: 1 uur en 56 minuten



Bij Michel Crolla (57) en Karin Nab (56) in Haarlem is een bezorgde zaterdagkrant al tijden een zeldzaamheid. ‘Ik ga weleens op zoek naar de bezorger onderweg naar de bakker’, mailde Michel in maart. ‘Niets zo lekker als een papieren krant, koffie, vers brood en de familie die nog in bed ligt. De laatste tijd heb ik de neiging bij andere mensen een krant uit de bus te trekken als de onze er weer niet is, op de terugweg van de bakker. Misschien helpt een nabezorging dit te onderdrukken.’ Twee maanden later: ‘Het gaat gelukkig beroerder dan ooit, dus je kan nog steeds komen.’



Neus in de boter. Het avondeten gaat net de oven in, er is genoeg voor een extra hongerige. ‘We zijn wel vegetariërs, dan weet je dat.’ Boven de keukentafel hangt zo’n letterbord waarop de zin ‘Lentekriebels kom maar hier’ is gevormd – hun antwoord op de Week van de Lentekriebels-toestand van een tijdje terug.

Karin vindt het ‘best wel hilarisch’ dat Michel zich zo druk maakt over de niet-bezorgde krant. ‘Terwijl ik degene ben die ’m leest. En toch staat híj gerust een uur in de wacht van de klantenservice.’

Laten we het een daad van liefde noemen.

Nog een zeldzaamheid: bijna het hele gezin is thuis. Michel: ‘En dat zomaar op de maandagavond.’ Op tafel staan intussen een pan rijst en burrito’s, omdat zoon Beer (22) voor het eerst in twee maanden weer eens aanschuift. Karin: ‘Uit een pakje. Dat doen wij eigenlijk nooit, maar Beer vindt deze burrito's heel lekker.’ Tweelingzus Wies (22) is sinds een paar dagen het huis uit, als laatste van de drie. Rijk (24), de oudste, komt zo ook nog langs, om een pak op te halen en een rondje te rennen met z’n vader.

Mijn nostalgische gevoelens voor Knorr Wereldgerechten en deze burrito's, die ik als student vaak heb klaargemaakt, worden door Beer met een ongelovige blik ontvangen. ‘Dit vind jij een studentenmaaltijd? Daar kan ik echt niet helemaal bij.’ Te veel moeite. Wat hij zoal eet? ‘Ik bak een kant-en-klare lasagne af.’

Bij Beer thuis ligt de afzuigkap momenteel in de voortuin. Karin: ‘Serieus?’ Michel: ‘Daar zat een dooie muis in, dus dat is een ander verhaal. Maar Beer kan heel goed bestellen.’

En boterhammen met kaas smeren. In zijn vriezer is geen ruimte voor iets anders. ‘Op zondag smeer ik drie broden, en elke ochtend als ik naar school ga ontdooi ik die boterhammen met kaas.’ Michel: ‘Laatst was de stroom bij Beer uitgevallen. Toen heb ik zijn koelkast en diepvries leeggehaald. En daar zat tot mijn verbazing – ik kende het verhaal wel – daadwerkelijk anderhalf brood in, met kaas.’

Als alles op is, Wies naar de voetbaltraining is vertrokken en niemand een mini-Magnum als toetje heeft genomen, maken we een foto in de tuin, bij de tuinkabouter en de klimop die Michel in de vorm van een hart snoeide. Karin: ‘Dat was echt een daad van liefde.’ Beer kijkt grijnzend toe. ‘Toch fijn voor jou dat wij ook thuis waren’, zegt hij tegen mij. ‘Anders zat je alleen met die twee.’

