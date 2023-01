Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Mette Bruinsma, die 200 meter verderop woont

Mette Bruinsma Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Mette Bruinsma

Woonplaats: Utrecht

Afstand: 0,2 kilometer

Beweegtijd: 50 seconden

Onder aan deze rubriek staat sinds een tijdje dat het niet uitmaakt waar u woont, om mensen uit Emmeloord, Terneuzen, Slenaken, Uithuizermeeden en Staphorst op het hart te drukken dat het écht niet uitmaakt dat ze daar wonen. Hoe verder van huis, hoe langer onderweg, hoe beter, al is het natuurlijk wel zo eerlijk om dat zinnetje ook de andere kant op te laten werken: abonnees die zich 200 meter verderop bevinden, zijn niet uitgesloten van nabezorging.

In 50 seconden sta ik voor de deur bij Mette Bruinsma (33), die vier dagen geleden met haar vriend, twee kinderen van 6 en 10 en de kat dit bovenhuis betrok. Het is dubbel zo groot als de kleine sociale huurflat waar ze vandaan komen. Daarvoor woonden ze een paar jaar in Schotland, waar Mette promoveerde op iets dat ze zelf ook niet in één zin kan omschrijven. ‘Mijn vakgebied is kennisgeschiedenis van de 20ste eeuw.’

Ze had de verhuizing ruim op tijd doorgegeven, zegt ze, om in ieder geval de laatste krant van het jaar (‘mijn lievelingskrant’) op het nieuwe adres te krijgen. Maar de krant kwam niet, ook niet op het oude adres. Vanavond gaat ze ’m alsnog lezen. ‘Ik doe altijd een hele week met de zaterdagkrant. En het huis is al een beetje bewoonbaar, als we even vergeten dat de werkkamer nog tot de nok vol dozen staat.’

Tot nu toe is het nieuwe onderkomen een daverend succes. ‘Je kijkt tien minuten binnen, je koopt het en je hoopt maar dat het meevalt, maar het valt dus alles mee. We hoefden zelfs niet te witten, want dat hadden de vorige eigenaars nog gedaan.’

Mette en haar vriend hebben allebei nog kerstvakantie; hij werkt ook in het onderwijs. Waarom hebben mensen die in het onderwijs werken zo vaak een relatie met iemand die in het onderwijs werkt? Mette weet het ook niet, maar ze weet wel dat het leuk is om tegelijkertijd vakantie te hebben. Vanmorgen stroopten ze samen alle Utrechtse kringlopen af in de hoop een tv-meubel te vinden; de tv staat vooralsnog op een Schots boomstammetje. Ze kwamen thuis met een prullenbak.

In de boekenkast staat de hamburgertelefoon uit Juno. Mette doet een snelle check om te kijken of er iets genants is dat ze voor de foto uit de kast wil verwijderen. Niet Game Over, de biografie van darter Raymond van Barneveld, ingeklemd tussen Kruistocht in spijkerbroek en de Camera obscura. Mette deed ’m cadeau aan de vriendin met wie ze sinds jaar en dag screenshots uitwisselt van nieuwsitems waarin Raymond van Barneveld zich weer eens van zijn zwelgende kant laat zien. ‘Ze hoefde het boek niet meer te hebben, dus ik heb het teruggekregen zodat ik het zelf nog kan lezen.’

Dat is er nog niet van gekomen, nee. Maar dat Game Over weer gewoon is meeverhuisd, mag Raymond van Barneveld gerust als veelbelovend beschouwen.

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. didu@volkskrant.nl