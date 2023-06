Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Matthieu Notten en eet in Borne eitjes van de eigen kippen

Matthieu Notten Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Matthieu Notten

Woonplaats: Borne

Afstand: 204,1 kilometer

Beweegtijd: 6 uur en 44 minuten

Het centrum van Borne is afgesloten vanwege ‘Super Sunday’: koopzondag, maar dan met suikerspinnen, pokébowls, een skelterbaan, clown Funny, dj Maikel Born en ‘super cars’ – klassiekers en nieuwere pronkstukken die her en der in de winkelstraat zijn geparkeerd. De witte Renault 4 van Matthieu Notten (72) en zijn vrouw Marijke (69) staat gewoon op hun oprit, aan de rand van het Twentse dorp.

Ze zijn iets eerder teruggekomen van een tropisch kampeerweekend in Alkmaar met de Renault 4-club om de gemiste zaterdagkrant van een week geleden in ontvangst te nemen, die ze nog gaan lezen ook. Een bezoek aan een molen in Egmond hebben ze vanmorgen geskipt. Matthieu Nolten maalt er niet om: ‘Ik heb gisteren tijdens de puzzelrit genoeg molens gezien.’

Hij heeft het T-shirt van de club nog aan en leidt rond in hun perfect bijgehouden, stille achtertuin. De vijf zijdehoenders achterin zijn de afgelopen dagen gevoerd door de aardige buurman, die ons net groette vanuit zijn voortuin. Demonstratie in het kippenhok: ‘Ze eten uit de hand.’

Het waren gezellige dagen, in Alkmaar. Onder de clubleden zijn ‘handige peren met gouden vingertjes’ die vooral van sleutelen houden, zegt Matthieu. Hij is zelf meer het type ‘nostalgie, lekker rijden, leuk’. Marijke: ‘Op zo’n weekend gaan al snel de motorkappen open. Vijf man erboven. Kijken of het allemaal goed zit.’

Ze zet yoghurt, abrikozen, broodjes en eieren op de tuintafel. De zijdehoenders leggen een klein formaat. ‘Het zijn ook kleine kippetjes hè!’ Serveersuggestie van Matthieu Notten: sandwichspread met komkommersmaak eronder. ‘Wil je wat drinken? Radler? Karnemelk? Er zijn ook krentenbollen.’ Grappend: ‘Ik wil straks niet in de krant lezen: goh, waar ik nou ben geweest! Ik kreeg helemaal niks en ik moest daarna nog een zak patat halen.’

Niet dat dat een probleem was geweest; er zijn een stuk of negen cafetaria’s in Borne, waarvan er eentje door het leven gaat als ‘snelbuffet’, onomstotelijk het smaakvolste snackbarsynoniem.

De Renault 4 was de eerste auto die Matthieu Notten kocht, na zijn diensttijd en de autoloze zondagen tijdens de oliecrisis van 1973. ‘Daarna heb ik nog een Renault 4 gehad. Toen heel veel andere auto’s. En toen kwam er toch weer een Renault 4.’

Hij herhaalt een Renault 4-anekdote die eens de brievenpagina van de Volkskrant haalde. Op vakantie had hij de auto voor een hotel in Athene geparkeerd. Mocht kennelijk niet, want vanuit het hotelraam zag hij dat er een bekeuring werd uitgeschreven. Hij naar beneden. ‘Waar komt u vandaan?’, vroeg de agent. Na ‘Nederland’ klonk het ‘Max van der Stoel’ – de PvdA-politicus die tegen het kolonelsregime in Griekenland strijdde. ‘En hij verscheurde de bekeuring.’

Marijke: ‘Wil je nog een cracker? Hierna zal ik stoppen met vragen, hoor!’

In het dorpscentrum bleef het ‘onwerkelijk stil’, volgens de lokale nieuwssite Borne Boeit. ‘Spijtig, jammer, maar het is niet anders. Tegen de brandende zon was vandaag gewoon geen kruid gewassen.’ Geen superzondag voor een superzondag, of voor een fietstocht van 200 kilometer. Evengoed een goede zondag.

