Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Maria Juffermans, die voor de platonische liefde naar Ameland gaat

Maria Juffermans Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Maria Juffermans

Woonplaats: Dordrecht

Afstand: 113,7 kilometer

Beweegtijd: 3 uur en 49 minuten

Al drie jaar krijgt Maria Juffermans (68) de krant van haar dochter als die op vakantie is, in de winter en in de zomer. Ging altijd goed. Nu voor het eerst niet. De dochter zit drie weken in Tanzania, Maria beleeft een laatste zomer in Dordrecht voordat ze in oktober verhuist. Terwijl ze koffie maakt en bordjes pakt voor de cheesecake die ik bij haar om de hoek heb gekocht: ‘Ik ben geboren in Maastricht en nu ga ik naar Ameland.’

Dit huis kocht ze in 1986 met haar man, die in 2016 na veertig jaar huwelijk overleed. Een paar jaar eerder leerde ze in zijn gezelschap op Ameland iemand kennen die een vriend werd. Een steeds betere vriend. ‘En na het overlijden van mijn man is de vriendschap overgaan in verliefdheid. Nu willen we samen oud worden in zijn familiehuis.’

Over de auteur

Gidi Heesakkers is redacteur van de Volkskrant. Ze volgt sinds 2018 stand-up comedy en cabaret, ook schrijft ze regelmatig over populaire cultuur en gewoonten in het dagelijks leven.

Het is een platonische liefde, vertelt ze terwijl de rode kater van de buren buiten voor het raam om brokjes zeurt en hard door haar heen miauwt. ‘Strakjes hoor Habib, het is nog geen zes uur’, heeft Maria net al tegen hem gezegd.

Over die liefde: ‘We zijn zielsverwanten’, maar ‘dat gedoe’, zoals ze het lichamelijke deel beschrijft, hoeft van hen allebei niet. ‘We zaten dicht tegen elkaar aan hoor, toen we dat vaststelden, tot onze beider opluchting. Sommige mensen zeggen: ‘Dan heb je misschien een soort broer-zus-relatie.’ Toen hij en ik net bevriend waren, zaten we knus op een bankje op een terras. Ik weet nog goed dat ik toen zei: ‘Wat voelt dat toch lekker zo met jou, het voelt zo eigen. Ik heb het gevoel dat ik er een grote broer bij heb.’ Zijn reactie: ‘Dan heb ik er toch een zus bij.’’

Wat ze bedoelt te zeggen: het maakt niet uit hoe je het noemt. Waar het om gaat: ‘Je wilt leuke dingen met elkaar doen, je houdt van elkaar, je wilt voor elkaar zorgen, je wilt oud met elkaar worden. Ik vind het heel bijzonder dat ik dat nog mag meemaken.’

Ze heeft ‘vreselijk veel zin’ in de verhuizing, maar nu het ’s avonds alweer eerder donker wordt, bespeurt ze bij zichzelf toch enige nostalgie. Wijst om zich heen: ‘Dit ga ik toch allemaal missen. Kijk, je neemt je spullen mee, de lampjes, de boeken, de uilenverzameling. Het is dezelfde gezelligheid, maar toch.’

Als haar vriend op bezoek komt in Dordrecht slaapt hij in de logeerkamer en zij op haar eigen kamer. Allebei met de slaapkamerdeur open. ‘Dan is het: ‘Welterusten!’, elkaar nog wat toeroepen. En ’s ochtends een kus.’

Straks hebben ze ieder een eigen verdieping, hij boven, zij beneden. ‘We kunnen naar elkaar toe wanneer we willen. De ene keer eet je hier, de andere keer je daar, de volgende keer eet je alleen, we zien het wel. We zijn het er helemaal over eens en we vinden het ideaal; allebei je eigen spulletjes, je eigen bed, je eigen bedoening.’

Als ik vertrek is het nog geen zes uur. Habib krijgt z’n zin, Maria zwaait me lachend uit.

