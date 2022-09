Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Marco en Desirée, voor wie het leven saai wordt zonder weekendkrant (‘We wonen al in Ede’)

Wie: Marco Otte en Desirée Beaujean

Woonplaats: Ede

Afstand: 70,4 kilometer

Beweegtijd: 2 uur en 35 minuten

Op de Telefoonweg in Renkum klapt een man die Hans heet, of eigenlijk Johannes, met een shaggie tussen zijn vingers zijn oude Alcatel-telefoontje open om de achtergrondafbeelding te laten zien. Het is een oranje uitgeslagen foto van hem en zijn vrouw, van toen ze een jaar of 30 waren. Het is 20.28 uur, zie ik op het kleine scherm. Ik heb een lekke band, Hans heeft iemand om aan te vertellen dat zijn vrouw niet meer leeft, dat ze in haar jonge jaren een hoop ellende moest doorstaan, dat hij vaker aan die nare dingen denkt dan aan de mooie dingen, dat ze het goed hadden samen, ‘op alle vlakken, echt op alle vlakken’, dat hij haar niet kan vergeten, dat hij desondanks nog wel geniet van het leven hoor, dat hij me best naar Utrecht had willen brengen.

Ik ben blij dat ik een paar uur eerder ja zei toen Marco Otte (52) en Desirée Beaujean (52) vroegen of ik misschien wilde mee-eten voor ik de terugtocht naar huis inzette. ‘Al twee weken geen weekendkrant ontvangen’, mailde Marco. ‘Het leven wordt saai en we wonen al in Ede.’ In de tuin liet hij een liedje van cabaretier Hans Dorrestijn over Ede horen: ‘Het is geen dorp, het is geen stad, maar een groot en gapend gat’.

Zijn plan was nooit om Wageningen voor Ede te verruilen. Het gebeurde toch, toen hij en Desirée er een nieuwbouwwoning vonden met genoeg kamers voor hun zes kinderen – ze hebben er allebei drie. Een van de muren in de keuken hebben ze behangen met een luchtfoto van het voormalige fabrieksterrein waarop hun huis is gebouwd.

Het zaterdagabonnement van Desirée verhuisde vijf maanden geleden mee vanuit Maarn. Een van hun weekendgewoonten is om alvast te voorspellen wat de reacties zullen zijn op het volgende ‘Wat zou u doen?’-dilemma uit het Magazine. Ze vragen zich altijd af wie toch de mensen zijn die zich geroepen voelen te reageren.

Marco: ‘Die drang heb ik zelf helemaal niet. Dat ik wel op jouw rubriek reageerde, dat is natuurlijk in mijn eigenbelang.’ Hij had er niks over gezegd tegen Desirée, die op haar beurt óók overwoog te mailen, maar niet tot actie overging.

De dilemma’s bij het samenvoegen van twee gezinnen zijn gelukkig – in lijn met Ede – niet zo spannend. Zelf hebben ze een badkamer beneden, boven is een badkamer waar alle kinderen gebruik van maken. Bij Desirée thuis gold de huisregel om de douche na gebruik droog te maken met een trekker en een handdoek, van Marco hoeft dat niet. Desirées dochter begon erover; zijn kinderen maakten dat ding niet schoon, dus moesten zij het dan wel blijven doen? Desirée: ‘Dat was even een lastige. Moest ik aan zijn kinderen gaan vragen of ze de douche voortaan wilden droogmaken?’

Uiteindelijk deed Marco het. ‘Zelf zie ik de douche droogmaken intussen maar gewoon als een soort work-out.’ Eén kinderbadkamerdilemma hangt nog in de lucht: wie maakt het doucheputje schoon? Wat zou u doen?

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. didu@volkskrant.nl