Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Loes Wijnhoven, die een hotelbuffet serveert

Loes Wijnbergen in haar tuin in Rotterdam. Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Loes Wijnbergen

Woonplaats: Rotterdam

Afstand: 130,2 kilometer

Beweegtijd: 4 uur en 9 minuten

Loes Wijnbergen (69) zat de hele week zonder krant, mailde ze vrijdagmiddag. ‘Ik heb geen enkele hoop of verwachting dat-ie morgen wel ineens op de deurmat ligt. Geen zaterdagkrant, dat is haast nóg erger dan geen doordeweekse krant. U bent daarom morgen meer dan welkom bij mij. Als u de krant meeneemt, zorg ik voor een ontbijt en/of wat lekkers bij de koffie/thee.’

De volgende ochtend staat mijn fiets in haar wilde Rotterdamse bloementuin, waar uienbollen en roze rozen de blikvangers van het moment zijn. Binnen heeft Wijnbergen een hotelbuffet uitgestald op een ronde draaischijf, ernaast roze servetten in de vorm van een vlinder: verschillende soorten brood, beschuit, crackers, drie stukken kaas, zelfgemaakte eiersalade, appelnotencakejes en notentaart, boterkoek met gember, jam in obscure smaken, witte chocoladepasta, yoghurt.

Dit is het huis waar ze opgroeide en dat ze op haar 20ste verliet, om zeven jaar geleden, na het overlijden van haar moeder, weer terug te keren. De vleugel moet er intussen al 55 jaar staan. Die kreeg Wijnbergen als kind. Het kleeft aan deze plek, zei een oude vriendin eens over haar neiging tot het overvoeren van haar gasten. ‘Niemand ging bij mijn moeder ooit met trek de deur uit.’

Haar zaterdagochtendritueel? Wijnbergen wijst naar de bank binnen, zo’n bank die lekkerder zit dan ligt. Onwillekeurig denk ik aan mijn ex-schoonouders, die toen ik een keer op hun bank ging liggen minzaam opmerkten dat een bank is om op te zitten. ‘Als je wilt liggen moet je naar bed.’ Niet dat ik Loes Wijnbergen ervan verdenk zulke dingen te zeggen. Op haar zitbank is zelfs geslapen, eventjes of een hele nacht. ‘Niet alleen door mij maar ook door anderen.’

Ze heeft een zachte stem. Dat zaterdagochtendritueel dus: ‘Ik zet een grote pot thee en ga op de bank zitten, zodat ik lekker naar buiten kan kijken, met de krant en NPO Klassiek. Ik luister van 10 tot 12 naar Een goede morgen met..., standaard, al járen.’

We kletsen over haar overleden man, het besluit om geen kinderen te willen, het passen op andermans kinderen (‘Je verwent ze tot in de afgrond en daarna mogen de ouders aan de heropvoeding beginnen’), vrijwilligerswerk (bij de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud, bij het bestuur van een strijkkwartet, bij concerten achter de kassa in de Hillegondakerk, bij de activiteitencommissie van een vrouwenclub), wat ze vanavond gaat doen (‘Ik mag van mezelf alleen televisie kijken als ik een haakwerkje in mijn handen heb’).

Kamp Van Koningsbrugge vindt ze leuk. ‘Hé, ga je nog wat pakken? Geneer je niet, eet alles op! En lekker dik doen. Het gaat om de kaas, niet om het brood.’ Ze staat erop dat ik zes in aluminiumfolie gewikkelde baksels mee naar Utrecht neem en vult een glazen pot met fruit, na twee uur trappen in 30 graden waarschijnlijk pap.

Ter hoogte van Krimpen aan den IJssel begint Siri via mijn oortjes binnenkomende appjes van Wijnbergen voor te dragen. ‘Op de stoep van de keramiekwinkel van de buurvrouw lag de Volkskrant van vandaag en gisteren. Zo gezellig dat je er was.’ Thuis zet ik de pot met fruit in de koelkast. Het is inderdaad puree, maar ik kan het niet weggooien.

