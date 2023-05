Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Klaas Brouwer, die wekenlang geen krant ontving

Klaas Brouwer Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Klaas Brouwer

Woonplaats: Groningen

Afstand: 248,7 kilometer

Beweegtijd: 9 uur en 19 minuten

Het is geen leuke tocht naar Groningen, dus laat ik het zo zien: 220 kilometer lang noordoostertegenwind staat mooi symbool voor Klaas Brouwers communicatie met de klantenservice van de Volkskrant.

Klaas Brouwer (72) deelde een pdf-bestand van 118 pagina's, een verzameling boze, onderkoelde mailtjes met een titelblad: ‘41 dagen aaneengesloten werd bij ons geen betaalde krant bezorgd, EN NOG VEEL, HEEL VEEL, MEER...’. Daaronder: ‘Alsof je in een boek van Kafka bent beland. Alsof de Volkskrant een ‘gewoon groot bedrijf’ is, net als alle anderen. Alsof de abonnee steeds de gevolgen moet dragen van fouten die de kránt maakt. Alsof het bedrijf haar operationele processen volstrekt niet op orde heeft. De Wet van Murphy of gewoon slecht georganiseerd?’

Waar het op neerkomt: Klaas Brouwer ging op vakantie, zette de vakantieservice aan en ontving na de vakantie wekenlang geen krant, wat de klantenservice wekenlang niet wist op te lossen.

Eenmaal voor de turkooise deur van Klaas en zijn vrouw Ineke Vugteveen (62), iets na half zeven op Tweede Pinksterdag, klaart het gemoed op. Ze zijn net terug van een weekend kamperen in ’t Zandt, boven Loppersum. Ineke brengt citroenlimonade, salade en een stuk hartige taart met vis naar de tuin en haalt een vest dat ze ‘een fleeceje’ noemt.

Ik warm op en eet, Klaas Brouwer begint aan zijn antwoord op een vraag die ik nog niet heb gesteld: of hij altijd zo volhardend is.

Ja. Toen hij geen diensttijdverkorting kreeg in verband met zijn studie omdat hij ‘onmisbaar’ zou zijn, stuurde hij zijn verweer naar Vrij Nederland, verschillende kranten en de minister. Die laatste gaf hem gelijk; in een persoonlijke brief las Klaas dat hij met onmiddellijke ingang diensttijdverkorting kreeg. Hij heeft legio van dit soort verhalen. ‘In je uppie als burger tegen een moloch vechten’, zoals hij het beschrijft, geeft een soort kick. ‘Ik kreeg op een gegeven moment een beetje hetzelfde gevoel bij de Volkskrant.’

Ook in de liefde kwam zijn vasthoudendheid van pas. ‘Ik heb veel moeite gedaan om Ineke binnen te hengelen.’ Zij: ‘Hij wou mij, maar ik dacht: nou, ik weet het niet. Toen ging hij brieven schrijven en vond ik hem toch een interessante jongen. Uiteindelijk ging ik door de bocht.’ Ze houden allebei niet van bellen, zegt Ineke.

Binnenkort wordt de vakantieservice weer op de proef gesteld, als ze zes weken naar Noorwegen gaan met hun kleine camper.

Ik rijd liever 25 kilometer extra met die rotwind in de rug naar station Assen dan dat ik nog een paar kilometer noordelijker naar station Groningen moet, en haast me voor een trein die eerst vertraging heeft en dan helemaal niet meer komt. Uiteindelijk stap ik in Zwolle over op een intercity waar de drie fietsenplaatsen al door vijf fietsen bezet zijn, en een handvol fietsers zich tot iedereens ergernis over de overvolle balkons verdelen. Ik google ‘NS fietsen gezeik’ en lees dat de NS niets ziet in het systeem met ophanghaken dat in het buitenland perfect werkt: de NS vermoeden dat mensen het ‘te zwaar’ vinden om hun fiets aan een haak op te hangen.

Wat zou het lekker zijn als een Klaas Brouwer zich in deze kwestie vastbijt.

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. g.heesakkers@volkskrant.nl