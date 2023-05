Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Jos Bakker, die bezorgd is over zijn vrouw

Lennaert en Ivo, overburen van Jos Bakker. Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Jos Bakker

Woonplaats: Linden

Afstand: 144,4 kilometer

Beweegtijd: 4 uur en 45 minuten

De grote hond van Jos Bakker (71) sprint vanuit de achtertuin naar de voordeur terwijl ik mijn racefiets door het grind over de oprit sleep. Jos Bakker is niet thuis.

In maart hadden we contact over wat hij ‘een gênante situatie’ noemde: wel betalen, geen zaterdagkrant. Het werd mei, en niet minder beschamend. ‘Ja, dat komt wel ‘enigszins’ uit’, appte hij toen ik hem zaterdagmorgen op de hoogte stelde van mijn plan om met de krant op zak langs Maas en Waal naar zijn koffiezetapparaat af te zakken. ‘Mijn wederhelft Heleen is plotseling opgenomen in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Hoe laat ben je ongeveer hier?’ Even later: ‘Mochten wij niet thuis zijn, dan zijn de overburen op de hoogte. Je bent van harte welkom in Linden.’

De hond heet Beer, zeggen Ivo (54) en Lennaert (40), die in hun achtertuin vol appelbomen aan het werk zijn. ‘Moeten we haar een borrel aanbieden?’, vroegen ze Jos. ‘Doe maar’, had die geantwoord.

Zoals dat gaat in een Brabants dorp met 270 inwoners, een kerk en een pannekoekenhuis: iedereen is bezorgd over Heleen, en iedereen weet van het lammetje dat Jos om de vier uur een fles moet geven, ook dat nog. Ivo steekt straks de straat over voor de volgende voedersessie.

Linden ligt als een soort schiereilandje in de Kraaijenbergse Plassen. Die zijn ontstaan toen het grootste deel van de omgeving werd vergraven voor zand- en grindwinning, leggen Ivo en Lennaert uit.

Tien jaar geleden kochten zij hun huis, dat ze afgelopen december te koop zetten met het plan in een naburig dorp zelf een woning te bouwen. Naarmate een bod uitbleef, sloeg de twijfel toe. Toen werd het carnaval. Ivo: ‘Dan worden er van die liedjes gezongen: ‘Uit Linden wil je nooit meer weg.’ In de feesttent zei iedereen hetzelfde: ‘Haal dat bord toch uit de tuin!’ Een paar dagen later besloten we te blijven.’ Lennaert: ‘Wát een opluchting.’ Ivo: ‘Dit dorp, deze buren, het is serieus iets bijzonders.’

Jos Bakker zal dat maandagavond aan de telefoon beamen. Het zijn geen dagen om rustig de krant te lezen nu de toestand van Heleen eerder verslechtert dan verbetert.

Jos Bakker krijgt de nabezorgde krant overhandigd van zijn overburen. Beeld Lennaert en Ivo

Ze ligt in het ziekenhuis in Nijmegen waar hij bijna tien jaar geleden zelf belandde, vertelt Jos, zo te horen het sociaal ontspannen menstype voor wie nauwelijks onderscheid bestaat tussen kletsen met een bekende of een volslagen vreemde. ‘Ik was aan het wielrennen met mijn zoon en lazerde ineens van mijn fiets.’ Hartstilstand, ‘niks aan voelen komen’, geluk dat er vlak achter hem twee cardiologen fietsten en er zo’n apparaat in de buurt hing.

Hij werkte als baggeraar in onder meer Guyana en Taiwan en eindigde bij een zand- en grindwinningsbedrijf. ‘Onze boerderij heb ik van mijn werkgever gekocht. Die kocht in deze omgeving boerderijen op. De boerderij bleef staan en het land verdween in de plas. De baas heeft het vel niet over m’n neus gehaald, zal ik maar zeggen.’

Ook Jos Bakker wil – als het even kan – uit Linden nooit meer weg. Ik moet nog maar eens komen bekijken waarom. Hij slaat mijn nummer op, zegt hij als we ophangen. ‘Hopelijk een keer tot ziens!’

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. g.heesakkers@volkskrant.nl