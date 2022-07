Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Jolly Kerkstra, die niet boos is

Jolly Kerkstra Beeld rv

Wie: Jolly Kerkstra

Woonplaats: Amsterdam

Afstand: 101 km (heen en terug)

Beweegtijd: 3 uur en 26 minuten

Hoe verder hoe beter, maar dinsdag is het te heet voor Beerta. ‘Daar waar de aloude herenboerderijen staan, het communisme nog leeft en het gele koolzaad bloeit!’, lokte Corina de Jong. Dat Jolly Kerkstra (59) zeker 200 kilometer dichterbij is komen wonen, pakt vandaag in haar voordeel uit. Ze verhuisde van Groningen naar Amsterdam en ontving na anderhalve maand op haar nieuwe adres pas nul keer de zaterdagkrant.

Ze is niet boos; ze heet Jolly. Eigenlijk Jolande. ‘Maar ik bleek een enorm vrolijke baby te zijn.’ Haar moeder vond Jolande te zwaar klinken, te serieus, en maakte er Jolly van – vrolijk dus, in het Engels. ‘Toen ik wat ouder werd waren er wel familieleden die zeiden: ‘We gaan je nu weer Jolande noemen hoor!’ Maar ik associeerde mezelf helemaal niet met Jolande. Ik voel me Jolly.’

Haar eigen kinderen gaf ze namen die goed in het buitenland uit te spreken zijn. Een van de drie woont in Brussel en krijgt normaal gesproken iedere zaterdag per post de uitgeknipte weekpuzzel toegestuurd. De rest van de week lezen Jolly en man Gertjan de krant digitaal. De papieren zaterdagkrant voorziet in het gevoel dat het weekend is begonnen, zegt ze. De papieren zaterdagkrant die ook daadwerkelijk bezorgd wordt, zou toch wel een vervolmaking van de verhuizing zijn.

In Amsterdam wonen twee kinderen en andere familieleden weer in de buurt. ‘Wij waren altijd die mensen voor wie je lang in de auto moest zitten. Dat is wel grappig trouwens: in Groningen is het verhaal dat de route van Amsterdam naar Groningen veel langer is dan de route van Groningen naar Amsterdam. Want die westerlingen, die vinden het allemaal maar ver. Nou, laatst waren we weer een keer in Groningen en toen zei iedereen daar: ‘En gaan jullie nu nog helemáál terug naar Amsterdam?’

Ze zegt zich er bijna voor te schamen dat ze hier een huis konden kopen. Verontschuldigende toelichting: ‘Toen wij net bij elkaar waren, hebben we ons eerste huis gekocht. Dat kon toen nog gewoon, terwijl we helemaal niet rijk waren. In de loop der jaren groei je mee met de markt. Daar hebben we geluk mee gehad. Als je nu jong bent, is dat niet zo vanzelfsprekend.’

Jolly heeft een designprullenbak op pootjes. Voor mijn terugweg die voert langs de Amstel en in de warme wind wapperende boerenprotestvlaggen besmeert ze in de keuken twee boterhammen met pindakaas. ‘Wel met stukjes, vind je dat niet erg?’ Ze geeft ook een banaan en een mueslireep mee.

De schipper van het pontje tussen Nes aan de Amstel en Nessersluis uit rond enen een beetje bezorgdheid: ‘Je hoeft vandaag niet te fietsen hè!’ Bij Ed Kroket in Breukelen krijg ik twee flesjes spa rood aangereikt terwijl ik blauw heb besteld, maar volgens Ed zei ik echt rood. Met pretogen uitgebracht advies van een snackbargast die Henk heet: ‘Rustig aan.’ Onder de koude douche in Utrecht voel ook ik me jolly.

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? didu@volkskrant.nl