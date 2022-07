Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Jan Bruch en zijn jackrusselterriër

Jan Bruchs leesritueel vereist een papieren krant. ‘Ik snijd ’m eerst met een mesje door midden.’ Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Jan Bruch

Woonplaats: Vries

Afstand: 197,2 kilometer

Beweegtijd: 6 uur en 28 minuten (pauzes in Hierden en De Wijk)

Serieuze bezorgproblemen en serieuze zin om te fietsen in de baas z’n tijd nopen mij om voortaan één werkdag per week vanuit Utrecht koers te zetten naar een teleurgestelde abonnee ergens in het land en één Volkskrant na te bezorgen.

Het is het minste dat ik voor de lezer en mezelf kan doen, bedacht ik twee maanden geleden. Ik zat te wachten in een bushokje aan de rand van Bunschoten-Spakenburg, waar mijn fietstocht na 190 kilometer met een smak op het asfalt was geëindigd. Een afslaand echtpaar verleende op de rotonde geen voorrang en raakte met hun auto mijn achterwiel. Ik nagenoeg heel, racefiets stuk.

Het bleken behulpzame Volkskrant-lezers te zijn, al hadden ze hun abonnement onlangs na 27 jaar opgezegd omdat de krant niet meer werd bezorgd. ‘Ik mis de krant nog elke dag’, zei mevrouw. Spijtig dat ik haar niet via deze weg kan bedanken voor de inspiratie, denk ik terwijl ik onderweg naar het Drentse dorp Vries het bewuste bushokje passeer. Spijtig ook dat zij en haar man de aanrijding ontkenden toen ik ze aansprakelijk stelde voor de schade.

Zon, wind mee en het kan meteen al niet anders of Jan Bruch (83) is een lievere lezer met bezorgklachten – die intussen verholpen lijken, zal je altijd zien. Hij opent de voordeur in een T-shirt met daarop de tekst never underestimate an old man with a Jack Russell Terrier en heeft thee in twee fruitsmaken in de aanbieding. Binnen hangen knipsels van Gummbah en De Speld naast een uitgeprinte foto van zijn huisgenoot Loecca: ‘Jack Russell: een heleboel hond in een heel klein lijffie’.

Bruchs leesritueel vereist een papieren krant. ‘Ik snijd ’m eerst met een mesje door midden. Dan blader ik die losse pagina’s door. Ik haal eruit wat ik interessant vind, de rest gaat bij het oud papier.’

De meeste dingen in het leven laat hij gewoon over zich heen komen, zegt hij als ik hem vraag of hij ergens een beetje bezorgd over is. Er is een tumor weggehaald bij zijn blaas. Volgende week krijgt hij de eerste chemo. ‘Van bezorgd zijn word je niet beter. Ik onderga het.’ Ongeruster is hij vooralsnog over Loecca. Die is ook alweer 15 en plast af en toe in bed. ‘Soms is hij zo diep in slaap dat het lijkt of-ie de pijp aan Maarten heeft gegeven.’

De hond, een heleboel hond, hoort sinds een jaar niet meer. Bruch, met pretogen: ‘Toen hij nog niet doof was, was hij Oost-Indisch doof.’ Ze lopen twee keer per dag een half uur en twee keer tien minuten. Als ik het tuinhekje sluit, hoor ik hem in de keuken tegen het dove dier praten: ‘Ja, daar gaat ze weer.’ Niet te onderschatten, deze man en zijn jackrussellterriër.

