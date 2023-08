Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Henk Spruit, die net een cursus grassen heeft afgerond

Henk Spruit Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Henk Spruit

Woonplaats: Gouda

Afstand: 74,8 kilometer

Beweegtijd: 2 uur en 29 minuten

In zijn flat in Gouda legt Henk Spruit (66) een handdoek over een van zijn lichtgrijze fauteuils. Na een vakantie in Spanje – een huis met een zwembad, zon – wachtte hem een druilerige thuiskomst, en zit hij al de hele week zonder krant. ‘Je zal geen zin hebben om met dit weer na te bezorgen’, mailde hij, ‘maar ik probeer het toch.’

Zelf is hij de afgelopen dagen gewoon wezen fietsen, tussen de buien door. Als hij een dag of drie geen rit heeft gemaakt, wordt hij chagrijnig. ‘Ben je veel aan het nadenken op de fiets, vragen mensen weleens. Nou, eigenlijk dus niet. Het is juist een middel om mijn hoofd leeg te maken. Als ik ergens mee zit en ik denk er na drie kwartier fietsen nog steeds aan, dan is het écht niet goed.’

Over de auteur

Gidi Heesakkers is redacteur van de Volkskrant. Ze volgt sinds 2018 stand-up comedy en cabaret. Ook schrijft ze regelmatig over populaire cultuur en gewoonten in het dagelijks leven.

Zijn racefiets heeft in de woonkamer een vaste plek tegen de lichtblauwe muur, onder een collage van zelfgemaakte natuurfoto’s, en ziet eruit alsof-ie nog nooit buiten is geweest, zó brandschoon. ‘Raad maar eens hoeveel kilometer ik ermee gereden heb’, grijnst Spruit. ‘42 duizend, sinds april 2019.’ Deze vakantie fietste hij onder meer de Coll de Rates, ‘de berg in de buurt van Dénia waarop Jonas Vingegaard ontdekt is.’

Op zijn balkon staan potten vol groenlof. ‘Uit die potten heb ik eerder kilo’s aardappels kunnen halen.’ In het nestkastje broedt al tien jaar lang een koolmeesje. ‘We zien hier soms ook de groene specht, en de kleine bonte specht.’

Bij de thee serveert Spruit ‘een Goudse specialiteit’: stroopwafels, natuurlijk, op een bordje. Zelf neemt hij pas na een half uur kletsen de laatste hap. Heeft hij zin om maandag weer naar kantoor te gaan? Lacht besmuikt: ‘Nou, een beetje frisse tegenzin. Toen ik maandag naar de weersverwachting keek, dacht ik even: weet je wat, ik ga gewoon appen dat ik naar m’n werk kom. Toch maar niet gedaan, en ik heb mezelf gelukkig iedere dag goed vermaakt.’

Henk Spruit is iemand die in de laatste week van zijn zomervakantie naar Ter Aar fietst om alvast zijn schaatsen te laten slijpen. ‘Morgen ga ik op bezoek bij een vriend. Gisteren ben ik bij twee broers langs geweest, onderweg heb ik pruimen gehaald. En ik heb vanmorgen een online cursus grassen afgerond.’

Een cursus grassen? Serieus: ‘Bij de meeste boeren hier staat vooral Engels raaigras in het weiland, maar op andere plekken kun je soms wel tien verschillende soorten tegenkomen. Ik wilde leren welke soorten er allemaal zijn.’ Hij begint er wat op te noemen: kropaar, liesgras, smele. Met een vriend maakt hij ieder jaargetijde een seizoenswandeling. ‘Ik vind het leuk dat ik tijdens zo'n wandeling steeds meer herken en kan benoemen.’

Hij verdwijnt even in de keuken. ‘Ik ben ook nog iets voor jou wezen kopen.’ Spruit komt tevoorschijn met een ronde kaas en stroopwafels, dezelfde als we net hebben gegeten. Hij kijkt kritisch naar het cellofaantje om de kaas: ‘Ik vind het wel lelijk ingepakt.’

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. g.heesakkers@volkskrant.nl.