Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Harry van de Worp in Epe, waar de bezorger probeert er voor 12 uur te zijn

Gidi Heesakkers overhandigt de krant aan Harry van de Worp. Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Harry van de Worp

Woonplaats: Epe

Afstand: 98 km

Beweegtijd: 3 uur en 11 minuten

Het gras in de achtertuin van Harry van de Worp (70) is groen. Echt heel groen. Ik constateer dit een paar dagen voor geklaag over hoe droog alles is overgaat in geklaag over hoe vervelend het is als het bijna onafgebroken regent. Achterin staat een tuinhuis dat Peanuts heet. ‘De vorige eigenaar heeft het tuinhuis die naam gegeven omdat het zo makkelijk in elkaar te zetten was’, zegt Harry. We zitten in de zon op het terras met koffie en een plak cake en horen snoeigeluiden bij de buren, waar het gras dus onmogelijk groener kan zijn.

Harry schaamt zich haast voor zijn niet-gele gazon, dat hij te danken heeft aan een schoonzoon die op zijn beurt geen last heeft van sproeischaamte. ‘Die spuit maar en die spuit maar!’ Hij onderhield de tuin terwijl Harry en zijn vrouw acht weken verbleven in hun Franse vakantiehuis in de Ardèche, op een heuvel die uitkijkt in de richting van Privas. Ze hebben het al dertig jaar. ‘Sinds we terug zijn heb ik niet meer gesproeid, want mijn vrouw is daar nogal een tegenstander van.’

Vakantiehuis is eigenlijk het verkeerde woord. ‘Als je niet meer werkt, is het geen vakantiehuis meer. Sowieso: als je niet wilt werken in de vakantie moet je geen tweede huis in Frankrijk kopen. Je bent altijd een paar dagen bezig om het spul weer in het gelid te zetten.’

Ze zijn sinds drie weken weer in Epe, waar het sindsdien elke ochtend de vraag is of er wel of geen krant is bezorgd. Vandaag ontving Harry per mail een aankondiging van een probleem. Hij leest voor: ‘Tot onze spijt bestaat de kans dat uw vertrouwde krant komende week later wordt bezorgd door een tekort aan bezorgers in uw wijk. We doen onze uiterste best om de krant voor 12 uur te bezorgen.’ Dan: ‘Nou, hij was er niet voor 12 uur. Hij was er niet.’

Nu is-ie er wel.

Als ik Harry van de Worp vraag wat hij vandaag heeft gedaan, vertelt hij dat hij een rotte plek in een deur heeft behandeld met tweecomponentenlijm. Boven ligt een van de kleinkinderen een middagdutje te doen. In Frankrijk hadden de buren hun kleinkinderen op bezoek, wat volgens Harry ‘toch wel een trigger’ was. ‘Ze waren aan het spelen in het zwembad. Mijn vrouw zei: ‘Moet je eens horen, wat leuk, die spelende kinderen.’ Acht weken zonder de kleinkinderen vonden we wel lang, hoor.’

Ze wonen aan de rand van het bos, waar ik zo doorheen fiets naar station ’t Harde, over een heuvel die ze hier ‘de Knobbel’ noemen. Met de krant probeert Harry van de Worp een dor blad van het gazon te zwiepen. Het blijkt bij nader inzien een kikkertje te zijn. Hopelijk slaapt het kleinkind boven nog even door. Kan hij lezen.