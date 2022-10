Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Gerrit Dijkhuizen, die zijn ‘Gerrit Dijkhuizen-ei’ voor haar bakt

Wie: Gerrit Dijkhuizen

Woonplaats: Enschede

Afstand: 163,2 kilometer

Beweegtijd: 5 uur en 20 minuten

Vrijdagmiddag, etenstijd voor heel vroege eters. Bij cafetaria Smullgrill in Neede druppelen de vaste vrijdag-frietdagmensen binnen. Degene die de bestellingen klaarmaakt, vraagt iedereen of alles goed is. ‘Mooi weer’, antwoordt een oudere man. Daarmee is alles gezegd, wat hem betreft. Mooi weer, alles goed. Na een milkshake en een broodje kroket is het nog maar 26 kilometer fietsen naar de abonnee in Enschede die al per mail heeft geïnformeerd of ik ‘een kleine hap of iets dergelijks’ wil.

Iets over vijven staat Gerrit Dijkhuizen (74) me op te wachten in de tuin van zijn bungalow, of misschien stond hij daar gewoon, zonder te wachten. Zijn ‘Wat wil je eten?’ wekt de indruk dat ik werkelijk iedere kleine hap (of iets dergelijks) zou kunnen opnoemen, die hij dan nog in huis zou hebben ook. Hij gaat een ‘Gerrit Dijkhuizen-ei’ voor me bakken, zegt Gerrit Dijkhuizen, maar eerst verdwijnt hij in de keuken om koffie te maken. Boven het levenslied op Radio 5 uit: ‘Je kan ook een beugel krijgen, hoor!’

Zelf drinkt hij geen bier meer. Drie jaar geleden kreeg hij een hartstilstand, op Vlieland, ‘mijn vaste eiland’. Geen ideale plek om een hartstilstand te krijgen, maar de veteranen met wie hij aan het zaalvoetballen was begonnen gelijk met reanimeren en de helikopter was er snel. Acht jaar eerder herstelde hij al van een hartaanval. ‘Dat was een wake-upcall. Ik ben minder gaan innemen, meer gaan bewegen en 20 kilo afgevallen. Want dat is wel een nadeel hier in Enschede: de beugel, die gaat er wel in.’

De koffie serveert hij in een thermosfles. Op de eettafel legt hij de brief die hij naar De Twentsche Courant Tubantia stuurde, de andere krant die hij en zijn vrouw Bep lezen, over hun zaterdagochtendritueel dat de laatste tijd in duigen valt als de krant niet komt, of pas ver na het Gerrit Dijkhuizen-ei – een spiegelei met gebakken uien, spek en komijnekaas. Ik heb alvast het Volkskrant Magazine meegenomen, dat bij mij al op vrijdag wordt bezorgd. Kan hij daar morgenvroeg in elk geval mee beginnen voordat hij naar het hockeyveld vertrekt om zijn kleindochter aan te moedigen.

Hij had aangeboden om me tegemoet te trappen, want de oude gymleraar is ook een fietser. Op zondagen gaat hij weg met ‘de jongens’ van de wielerclub, dinsdag fietst hij naar Gildehaus, de grens over. ‘Daar heb ik een klein bakkertje waar ik altijd een cappuccinootje drink. Anders dan Nederlanders gaan Duitsers echt voor fietsers aan de kant. Top.’ Twee weken geleden organiseerde hij een receptie met fietskameraad Henk, om te vieren dat ze vijftig jaar sportvrienden zijn.

Je omgeving wordt kleiner naarmate je ouder wordt, constateert Gerrit Dijkhuizen, en hoe hij dat ervaart klinkt zo behaaglijk ongecompliceerd als het antwoord ‘mooi weer’ op de ‘alles goed?’-vraag. ‘Ik hoef niet meer te vliegen, ik hoef niet meer ver weg. Ik ben zo blij dat ik in Nederland woon, dat ik in Twente woon, dat ik in Enschede woon. En dan ook nog op dit plekje.’

