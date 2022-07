Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Gerard Herbers voor wie een ontbijt zonder krant geen ontbijt is

Gerard Herbers uit Arnhem

Wie: Gerard Herbers

Woonplaats: Arnhem

Afstand: 150,3 kilometer (heen en terug)

Beweegtijd: 5 uur en 28 minuten

Gerard Herbers mailt maandagavond. ‘Op mijn oude adres was de bezorging bijna volmaakt. Wonend op één hoog hoefde ik maar zelden tevergeefs één trap af. Nu woon ik vijf hoog en ik ga bijna iedere week een keer voor niets naar de brievenbus, weliswaar met de lift, maar toch. Bijna elke zaterdag komt de krant pas rond 11 uur, maar geregeld moet ik de zaterdagse Volkskrant kopen, want zonder die krant kan mijn weekend niet bestaan.’

Doordeweeks geen krant vindt hij iets minder erg. ‘Maar vandaag is het een ramp dat hij niet is bezorgd. Na het grandioze wielerweekend in Denemarken mis ik niet alleen het commentaar van Willem Vissers, maar ook de dubbelfoto’s van Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen.’

Ook dinsdag is de maandagkrant nog welkom, laat hij weten. Op naar Arnhem dus, een bestemming die op en af vanaf Doorwerth, Heveadorp en Oosterbeek vanzelf vakantieachtig voelt. Is daar echt alleen maar een beetje hoogteverschil en rivierzicht voor nodig?

Het Let de Stigterpad, in het bos tussen Maarn en Rhenen, is een van de mooiste en lekkerst geurende fietspaden die ik ken, zeg ik tegen Gerard Herbers (82). Hij staat me aan het einde van de middag op te wachten bij de ingang van het appartementencomplex waar hij woont, het voormalige hoofdkantoor van AkzoNobel.

Met de buurvrouw heeft hij sleutels uitgewisseld. Wie ’s ochtends als eerste wakker is, meestal hij, haalt de kranten uit hun brievenbussen. ‘Zij leest De Gelderlander en De Telegraaf. Desondanks is ze toch wel aardig.’ Herbers baalt van de grillige bezorging. ‘Als ik een betere krant wist, had ik ’m allang opgezegd. De krant is mijn Bijbel, mijn Koran. Een ontbijt zonder krant, dat is voor mij… nee. Twee sneetjes speltbrood, een lekker gekookt eitje, fruit en koffie. Koffie en drukinkt horen bij elkaar.’

Nu: koffie aan, tv uit – hij was de Tour de France aan het kijken. Bij de verhuizing vorig jaar kwam hij een mapje tegen met veertig uitgeknipte brieven die de Volkskrant van hem publiceerde. Op het prikbord in de keuken hangt zijn laatste bijdrage, over de stikstofkwestie.

Hij is alles behalve levensmoe, zegt hij, en begint iedere ochtend monter met rek- en strekoefeningen. ‘Maar als cultuurpessimist moet ik er niet aan denken dat ik 100 word. Ik houd mijn hart vast als ik denk aan de politieke situatie en ik zie geen oplossing voor het klimaatprobleem.’

En het leven van alledag maar aanvoelen alsof er niks aan de hand is. Daar dacht hij vanmiddag aan, op een bankje in park Angerenstein. ‘Aan een mooi bloemig veld, met een paar schitterende eikenbomen aan de rand.’ Geen goede hoop voor de toekomst, wel voor morgen. ‘Als ik mijn boodschappen maar kan doen. Als ik maar een biertje kan drinken in mijn stamcafé ’t Moortgat. Als de krant er maar is.’

