Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Dolf van Baarlen, die hem al eens zelf ging halen bij het depot

Wie: Dolf van Baarlen

Woonplaats: Utrecht

Afstand: 52,1 kilometer

Beweegtijd: 1 uur en 40 minuten

Dolf van Baarlen (72) wordt elke morgen tussen vijf en zes wakker. Niks aan te doen. ‘Bij ons thuis in Hoek van Holland waren we vroeger allemaal al om zes uur op.’ Hij doet er zijn voordeel mee nu de krant al weken niet wordt bezorgd en hij zich wezenloos ergert aan de klantenservicerobot die hem blijft wijsmaken dat er actie wordt ondernomen om de bezorging te verbeteren. ‘Ja, dan word ik wat obstinaat, vandaar dat ik met enig speurwerk het depot in De Meern heb gevonden.’

Hij woont maar 3 kilometer van mij vandaan, in een opgeruimd appartement in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn, en opende daarnet de deur op van die lekkere bruine sloffen met schapenvacht erin. Mijn fiets mag ik in de gang zetten. Drie keer al reed hij in alle vroegte naar De Meern om de krant en verhaal te halen, twee keer op zaterdag en één keer op woensdag. ‘Dan maak ik graag de woordkraker, en dat gaat niet op de tablet.’

Zijn vaste sportochtend in het Máximapark ging deze maandag niet door omdat de docent op vakantie is, vertelt hij koffiezettend. Het idee was eerst om alsnog af te spreken met een groepje. ‘Eigenlijk kun je die oefeningen best zelf doen, maar ik kan toch de discipline niet opbrengen om te gaan.’

Toch even over die bezorging. ‘Ik heb gemaild: jongens, jullie verkopen mij een product dat je gewoon niet kunt waarmaken. Wees daar dan eerlijk over en breng alleen een digitaal abonnement in rekening. Jullie leggen terecht de vinger op de zere plek bij andere bedrijven, maar dit deugt gewoon niet.’ Dan, lachend: ‘Ik spreek mezelf af en toe wel toe hoor, van joh, niet doordraven. Vergeleken met wat er allemaal in de wereld speelt is dit helemaal niks.’

Zijn Rotterdamse tongval overleefde omzwervingen als gemeenteambtenaar door het hele land en komt ineens extra goed tot zijn recht: ‘Je kan wel kankeren, maar wat kan je er zelf nog aan doen, weet je wel.’ Een betere bezorging begint bij jezelf, dacht hij dus zelfs even – ook met het oog op zijn bezorgergenieke bioritme. ‘Maar ja, ik ben ook druk met een duurzaam moestuinproject van anderhalve hectare bij Kasteel de Haar in Haarzuilens, waar elke week 220 mensen komen oogsten.’

Ik neem me voor er op de terugweg langs te fietsen, voor de vorm en voor de lol rijd ik 49 kilometer om. Net als ik wil vertrekken, rond half 12, gaat de bel. Daar staat de aardige vrouw met de scooterhelm die hem vertelde waar hij het depot kon vinden. Ze bezorgde eerder zijn krant, tot dat niet meer te combineren viel met haar andere werk in de nacht. Nu overhandigt ze Dolf van Baarlen de Volkskrant en een verrassings-NRC. Ze is moe, zegt ze, maar ze is er weer. Een betere bezorging begint bij Yvonne.

