Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Daan Haeyen, die dat gewoon grappig leek

Wie: Daan Haeyen

Woonplaats: Amersfoort

Afstand: 51,1 kilometer

Beweegtijd: 1 uur en 52 minuten

Daan Haeyen (49) wilde graag een krant nabezorgd krijgen, mailde hij een zaterdag geleden. Een getypte knipoog erachteraan: ‘Een ritje naar Amersfoort lijkt me ideaal om het even rustig op te bouwen na een griep.’

Dus er is hier een bezorgprobleem, zeg ik maandagmiddag – net op tijd binnen voor de eerste echte zeikregenbui in een week vol eindeloze zeikregenbuien. Daan Haeyen: ‘Nee.’ Ernstige blik: ‘Of ja: sinds mijn proefabonnement is afgelopen, heb ik geen krant meer ontvangen.’ Hij leest de digitale krant, dat wel. Op de eettafel liggen uitgeprinte sudoku’s waar hij nog niet aan toe is gekomen. Het leek hem gewoon grappig, zegt hij, een ideale bestemming voor de recupererende nabezorger. ‘Sorry, had ik dit eerder moeten vertellen?’

Daan, docent werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Utrecht, maakt koffie, breekt voor ons allebei een groot stuk pure chocolade met sinaasappel af en geeft een rondleiding door het nieuwbouwhuis dat hij twee jaar geleden betrok. Het staat op het voormalige rangeerterrein van station Amersfoort, waar een bewonerscollectief 42 woningen realiseerde die nu een ‘sociaal en ecologisch duurzaam’ hofje vormen. Daan speelt spellen en maakt muziek met buren. Zijn gele keuken biedt uitzicht op de gemeenschappelijke tuin, met in het midden een groot tuinhuis. Ergens op het terrein moet nog een klushok verrijzen.

Hij woont alleen en is niet van zins in de toekomst te gaan samenwonen met zijn vriendin uit Waddinxveen. Geleerde les na een scheiding: ‘Ik ben niet iemand voor samenwonen.’ Vrijdagavond komt zijn oudste zoon van 17 een film kijken.

Twee aanhankelijke katten die bang zijn voor bezoek worden wel verdragen als permanente huisgenoten. ‘Even kijken of ik ze kan lokken.’ Hij zet een hoger stemmetje op en roept een paar keer met licht overslaande stem naar boven: ‘Poezen! Poezen!’ Tegen mij: ‘Wil je nog wat koffie? Thee? Wijn? Heb ik toevallig ook nog staan.’

Ze heten Wifi en Lotje, de poezen, een broer en zus van inmiddels 2 jaar oud die hij op Marktplaats vond. Na wat gerammel met brokjes durft Lotje plaats te nemen op het koffiezetapparaat. Ze vrat vorige maand een touwtje van 1 meter lang op, en Daans dertiende maand.

Op de spoedeisende hulp voor gezelschapsdieren in Utrecht werd duidelijk waarom het dier bleef overgeven – ’s avonds, dus tel maar uit. Een echo bracht dat nylonkoord in beeld; het was in de dunne darm terechtgekomen. ‘Die moest op vijf plekken worden opengemaakt om het touwtje te verwijderen.’ Ze is de volgende dag geopereerd in een kliniek in Woudenberg. ‘De operatie kostte iets van 1.100 euro, maar dat was nog niet het duurste aan het hele verhaal. En het kon in de week erna alsnog helemaal fout gaan, kreeg ik te horen, als de darmen zouden gaan lekken.’

Geen lekkende darmen, geen griep. Daar hadden Daan en ik eigenlijk gerust een glas wijn op kunnen drinken.

Daan Haeyen Beeld Gidi Heesakkers

