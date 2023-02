Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Corrie Beliën, die een ‘maandagmorgen-abonnement’ heeft

Corrie Beliën Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Corrie Beliën

Woonplaats: De Zilk

Afstand: 80,2 kilometer

Beweegtijd: 2 uur en 42 minuten

Corrie Beliën (75) werd opgegeven door een vriendin bij wie ze vrijdagavond was eten. ‘Het lukt haar maar niet om geregeld te krijgen dat op zaterdag de krant bezorgd wordt’, schreef die. Gedonder met de automatische incasso, daardoor aldoor geen krant, uiteindelijk het abonnement opgezegd, gebeld en behouden door de klantenservice die het probleem met de betaling nu wél oploste. Nieuw probleem: alsnog geen zaterdagkrant.

Maandagmiddag is het, en Corrie Beliën behoort tot het gelukkige gezelschap van mensen met tijd en een tuin die eensgezind besloten lijken te hebben dat het een perfecte dag is om in de tuin te werken. Bij de koffie: ‘Waarschijnlijk is niet goed doorgekomen dat de opzegging niet is doorgegaan.’ Nu heeft ze geen zin meer om te bellen. ‘Ben ik te ongeduldig voor. Dit is zo’n maandagmorgenabonnement, zei ik tegen die vriendin; het gaat aan alle kanten fout.’

Ze verhuisde zeven jaar geleden van Haarlem naar De Zilk, een bollengehucht grenzend aan Hillegom en Vogelenzang dat met carnaval Duinknijnenrijk heet, zag ik op een bord. Ze verbouwde het hele huis. Dat je daar nog zin in hebt, zeiden veel mensen. ‘O, ja hoor! En nu zeggen ze allemaal: het is ook wel héél fijn.’

Geklop op het raam. Kleindochter Inge is vanuit haar werk naar De Zilk gereden om mee te eten. Dat ik zo kort dag een afspraak met Corrie kon maken is een unicum, zegt zij. ‘Oma zit nooit stil en ze is altijd weg.’

Corrie lacht hard: ‘Vanmiddag moest ik toevallig thuis zijn, want de zonwering voor de lichtstraat werd gebracht. Anders had ik vanmorgen zomaar kunnen denken: ik ga de hele dag fietsen.’

Met z'n drieën eten we soep met kip en gehaktballen. Corrie vertelt over haar ‘expansiedrift’, zoals zij het noemt. Na haar scheiding, rond haar 40ste, is ze bewust alleen gaan wonen en alleen gebleven. ‘Ik heb het nog weleens geprobeerd, maar een relatie beknot mij te veel. Zo dichtbij en alles samen, daar ben ik niet zo geschikt voor.’

Er zijn toch wel andere vormen mogelijk, werp ik tegen, maar Corrie zegt: ‘In de leeftijdscategorie waartoe ik behoor, gaat het toch overwegend nog traditioneel. Ik zou beter in deze tijd gepast hebben, wat dat betreft.’ En niet alleen wat dat betreft: ‘Kostwinner zijn als vrouw kon niet voor de wet. We moesten ieder jaar fiscaal een rolwisseling toepassen op het salaris. En op mijn fulltimesalaris konden we geen hypotheek krijgen.’

Haar vader riep haar partner destijds bij zich, met de vraag: kun jij je vrouw niet onderhouden? ‘Hij begreep niet dat ik dat zelf zo wilde.’

We maken een foto bij de puzzeltafel met uitzicht op de tuin. Inge lacht Corrie toe: ‘Nu lijk je alsnog zo’n typische oudere!’ Puzzelen is een ontdekking van toen ze vorig jaar een nieuwe heup kreeg. ‘Ik puzzel zodat ik af en toe op mijn kont blijf zitten. Ik word geen leuke oudere hoor, als ik niet meer kan bewegen. Ik denk dat ik dan een ontsnapping moet zoeken voor mezelf.’

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. didu@volkskrant.nl