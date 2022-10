Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Cor Weder, die haar zijn lievelingsschnaps laat proeven

Wie: Cor Weder

Woonplaats: Bussum

Afstand: 82,9 kilometer

Beweegtijd: 2 uur en 44 minuten

Cor Weder Beeld Gidi Heesakkers

Pauline Weder heeft haar vader medegedeeld dat er om elf uur ‘iemand’ op bezoek komt. Iemand, dat kan iedereen zijn. De journalist van zijn geliefde krant op de galerij, de krant die hij deze zomer na veertig jaar bijna opzegde; die verwachtte Cor Weder (87) niet. ‘Bezoek is altijd leuk’, zegt hij vanuit de voordeur. ‘Koffie?’

Bij de brievenbussen, drie verdiepingen naar beneden, ruikt het naar schoonmaakmiddel met citroen. ‘Ik ga meestal pas om half tien ’s ochtends, want zo lui ben ik. Dat kan als je gepensioneerd bent en alleen woont.’ In het weekend is hij meestal met zijn vriendin. ‘Dan let ik niet op de krant, dan let ik op andere dingen. Maar doordeweeks kan ik niet erger de pest in krijgen dan dat die brievenbus weer leeg is.’ Of toch wel: bellen en te horen krijgen dat een bezorgklacht doorgeven 90 cent per minuut kost. ‘Ik heb denk ik iets van 20 euro telefoonkosten gemaakt. Vind jij het gek dat ik boos ben? Ik heb gewoon geen zin om me telkens te ergeren!’

Nee, zeg ik, en Cor Weder kijkt alweer vrolijk. ‘Zo. En wat gaan we nu doen?’

Hij vertelt over zijn loopbaan als ingenieur bij Schiphol, over kamperen, dat hij vorige maand het besluit nam om nooit meer te fietsen vanwege zijn evenwichtsstoornis – een ouderdomskwaal. Na de laatste smak vanuit het niets, op een verlaten Bussummerheide, was hij er klaar mee. ‘Die ene kilometer naar de supermarkt doe ik nu met de auto. Wat ik niet leuk vind, want ik dacht dat ik nogal milieubewust was. Maar goed, dan maar wat meer CO2 uitstoten.’ Mij raadt hij aan om een keer naar Kopenhagen te fietsen. ‘Heb ik een paar keer gedaan. Heen en terug. Daar ga je geen spijt van krijgen.’

Straks gaat hij naar de buurman voor hun wekelijkse happy hour, dat drie uur en twee borrels duurt, al is het verleidelijk een derde glas te nemen. De andere week komt de buurman bij hem. Ze drinken zijn lievelingsschnaps, Aalborg Akvavit, uit de vriezer. ‘Als ik vroeger op vrijdagavond thuiskwam, dronken mijn vrouw en ik het ook. Muziekje erbij, harinkje erbij. In mootjes, lekker prikken. Er is niks lekkerder dan happy hour op vrijdag.’

Cor Weder. Beeld Gidi Heesakkers

Ik mag een bodempje proeven. Cor Weder kijkt geamuseerd toe. ‘Zo lekker is het dus al die tijd al. Mijn vrouw kreeg kanker. Op het laatst sloeg ze de sterke drank over en nam ze een glaasje water. ‘Als ik nou straks weg ben, wat doe je dan?’, vroeg ze een half jaar voor ze overleed. ‘Dan drink ik op vrijdag nog steeds mijn akvavitje en denk ik nog eens aan jou’, antwoordde ik. ‘Niet meer dan twee glaasjes hoor’, zei ze, ‘anders word je hartstikke dronken.’ Nou, dat heb ik haar beloofd.’ Hij knikt naar het dressoir. ‘Altijd als ik hier vrijdags mijn tweede glaasje drink, kijk ik naar die foto van haar. Ik heb de afgelopen tien jaar nooit een derde genomen.’

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. didu@volkskrant.nl