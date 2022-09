Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij buurmannen Sjaak Sluiters en Peter Simons, die zeker weten dat ze terugkomt

Wie: Sjaak Sluiters en Peter Simons

Woonplaats: Blitterswijck

Afstand: 148,5 km

Beweegtijd: 5 uur en 22 minuten

Sjaak Sluiters en Peter Simons Beeld rv

Sjaak Sluiters (67) liep zaterdag de halve dag ‘een beetje verdwaasd’ rond, zegt hij. Lichte zelfspot, met de nadruk op lichte, want het is óók waar. Voor het eerst in weken regende het flink door in Blitterswijck. ‘Ik kon niet in de tuin werken, ik kon niet klussen. Ik moet nog wat zagen voor het isoleren van de bovenverdieping, maar dat wil ik buiten doen, anders komt de hele schuur onder het stof te zitten.’ Het was, kortom, een dag om binnen te zitten met de zaterdageditie. Die niet kwam. De vrijdagkrant ook al niet, trouwens.

Even langs bij buurman Peter Simons (71), die ook zonder krant bleek te zitten, maar niet zonder koffie. Toch reden tot een beetje bezorgdheid. Sjaak Sluiters ondertekende zijn bericht met ‘sportieve groet’. Ik weet: je kunt niet naar Blitterswijck fietsen zonder eenmaal ter plaatse anekdotes aan te horen over wielrenner Wout Poels, die hier vandaan komt en wiens broer Norbert vroeger in Sjaaks fietsclub iedereen het snot voor de ogen reed.

Sjaak is de vader van mijn vrienden Jan en Anneke. Vier jaar geleden stond ik in deze tuin bij zonsondergang op een omgekeerd bierkratje een speech te houden voor Jan en zijn vrouw, die hun trouwfeest vierden. Het veerpontje vanuit Wellerlooi kwam daarnet aan op de camping aan de Maas waar we toen logeerden. In de tussentijd is de ‘Oude Maasarm’ tussen de dorpen Ooijen en Wanssum gereactiveerd, vertelt Sjaak. De dijk voor de deur was een week opgeleverd toen de rivier vorige zomer omhoogkwam. ‘Aan deze kant van de Maas liepen mensen rustig te flaneren over een prachtig nieuw pad, en aan de overkant was er paniek.’

Hij heeft soep gemaakt met groenten uit eigen moestuin. Het was een goed uienjaar en een goed paprikajaar. Sjaaks vrouw Carla haalt friet, viandellen en frikandellen bij de snackbar in Wanssum, waar het zondagavond zo druk is dat er zeven man aan het werk zijn, en zegt erbij dat ze verder altijd vegetarisch eten.

De krant wordt hier met de auto bezorgd, tot voor kort door een Corry. Zij haalde haar vrachtwagenrijbewijs en werkt tegenwoordig als vrachtwagenchauffeur. Voor haar opvolgster plakte Carla aan het begin van de warme zomer een cadeaubon aan de binnenkant van de brievenbus, van een ijssalon in Tienray. De nieuwe bezorgster bedankte met een appje, vandaar dat Carla haar nummer heeft. Maar nu een appje sturen over de bezorging gaat Sjaak en Carla toch te ver.

We brengen de krant naar buurman Peter, die mooie laatste kilometers naar station Horst-Sevenum belooft. Te ruiken aan de geur die zich ineens opdringt in de tuin, de kunstmestfabriek verderop, draait de wind naar het zuiden. ‘Ik weet zeker dat je terugkomt’, zegt Peter. ‘En dan ben je altijd welkom voor een kop koffie.’

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. didu@volkskrant.nl