Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Bri Wiener, die op Terschelling woont

Wie: Bri Wiener

Woonplaats: West-Terschelling

Afstand: 187,6 kilometer

Beweegtijd: 6 uur en 8 minuten

Bri Wiener Beeld rv

Op de Oostvaardersdijk tussen Almere en Lelystad fietst iemand met een scooterhelm op zijn hoofd. Aan een rotonde in Woudsend zitten drie tieners in een campingstoel bij een verlaten bushalte. Voor het auto- en fietsdek van de Ms Friesland in Harlingen staat Willem, de kapitein, die enthousiast over zijn racefiets begint te vertellen. Hij nodigt me uit om bij hem en zijn collega in het stuurhuis te komen zitten, met de belofte van ‘het mooiste uitzicht’ en koffie.

Willem en Jaap, goed gezelschap. Ze willen weten welke inwoner van West-Terschelling ik zondagavond een zaterdagkrant ga bezorgen. Bri Wiener? Nooit van gehoord! Ik laat haar whatsappfoto zien. Geen herkenning. Volgens Jaap, die in hetzelfde dorp woont, kan dat maar één ding kan betekenen: Bri Wiener is geen Terschellinger. Jaap kent iedereen die op Terschelling is geboren en getogen. En iedereen kent Jaap, die van achteren Ruige heet, soms ook van voren. ‘Dit kun je beter pas tegen Bri zeggen als je weggaat’, zegt hij, ‘want als ze wél een Terschellinger is, dan zal het niet goed vallen.’ Geen Terschellinger wil worden aangezien voor import.

Bri Wiener (64) verhuisde negentien jaar geleden naar het eiland waar ochtendkranten pas aan het begin van de middag arriveren, per boot. Geen Terschellinger, geen probleem. Wel een probleem: West-Terschelling zit sinds 1 januari zonder bezorger.

Van de Volkskrant hoorde Bri Wiener niets over haar ‘zaterdag + digitaal’-abonnement. De Leeuwarder Courant stuurde een brief. Zolang er geen nieuwe bezorger was gevonden, kon ze de krant elke middag afhalen bij de Spar, om de hoek. Ze pikte er op zaterdag ook de Volkskrant mee. Per 1 mei ging de LC bij een particulier in de tuin, in een houten kist, een kilometer verderop. Toen Bri Wiener zelf maar navraag deed bij de klantenservice van de Volkskrant, kreeg ze te horen dat er op Terschelling twee winkels zijn waar ze terecht kan voor haar zaterdagkrant. ‘De eerste in Hoorn, 10 kilometer fietsen. De ander in Oosterend, 13 kilometer.’ Bri Wiener, abonnee sinds haar 19de, zette haar abonnement met spijt om in 100 procent digitaal.

Het Magazine neemt ze straks mee naar bed. ‘Daar doe ik vijf avonden mee. Tijdens het lezen zak ik langzaam weg, tot ik denk: o, nu moet ik het licht uitdoen.’ De Boeken & Wetenschap-bijlage bewaart ze voor dinsdag, als ze de boot neemt om kind en kleinkinderen in Nijmegen te bezoeken. ‘Als ik die uit heb, laat ik ’m achter in de trein voor de volgende lezer.’

Terwijl Bri Wiener een lekker blond biertje voor me opent, met wilde gagel die is geoogst op Terschelling, klinkt van 500 meter verderop de scheepshoorn van de Ms Friesland. Ruige Jaap, de kapitein met het wilde blonde haar? Bri Wiener kan ’m niet thuisbrengen. Hij haar misschien wel, volgende week.

