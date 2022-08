Gidi Heesakkers bezorgt de krant bij Mark van der Werf, die benadrukt dat er ergere dingen zijn

Wie: Mark van der Werf

Woonplaats: Nieuwersluis

Afstand: 53,8 kilometer

Beweegtijd: 1 uur en 47 minuten

Mark van der Werf (links) en Roel.

Zaterdagmiddag verzond Mark van der Werf (46) geërgerd zijn mail, dinsdag zit hij zich op zijn terras in Nieuwersluis alweer vrolijk te schamen voor zijn oprisping met ‘verkeerde keelgat’ in de onderwerpregel. Mark en vriend Roel (40) aan de 0.0, voor mij een glas gemberlimonade. Dat ik zou langskomen was de inzet niet. ‘Ja god, de halve wereld staat in de fik en dan komen wij met onze slecht bezorgde krant aanzetten.’

Toch even: tegenwoordig is de zaterdagkrant er pas na twee uur ’s middags, ruim na het ontbijt op bed. ‘Krant onder de pindakaas, daar heb je dat ding toch voor.’ Hij mag best wat later komen, vindt Mark. ‘Maar twee uur ’s middags is echt te laat. En doordeweeks na negen uur ook.’

Bij het indienen van de zoveelste bezorgklacht verscheen er een advertentie in beeld voor werken bij uitgever DPG. De tekst: ‘Klanten blij maken met een nieuw abonnement, daar doe ik het voor.’ Verkeerde keelgat. ‘Kap toch met die onzin-blabla’, typte Mark. ‘Steek je tijd en geld niet alleen in holle pr-frasen om nieuwe abonnees te werven. Doe ook écht iets om de trouwe, oude te behouden.’

Roel, met pretogen: ‘De vorige bezorger ging met pensioen en kwam speciaal aan de deur om dat aan te kondigen. ‘Als het straks misgaat, moet u niet bij mij komen’, zei hij nog.’

Er zijn ergere dingen. Ze zijn bezorgd over het klimaat en het feit dat ze steeds minder vlinders en insecten zien bij hun woonboot aan de Nieuwe Wetering. Er ligt een sloepje naast dat ze op Marktplaats vonden. Danny mocht zijn naam houden, al hebben ze het zelf niet over varen met Danny maar over ‘de Danny’. Vandaag hoorden ze over plannen van het waterschap om alle bomen aan de overkant van het water te kappen, omdat daar de dijk wordt opgehoogd. ‘We kregen 120 pagina’s aan documenten toegestuurd waaruit je maar moet zien op te maken wat er precies aan de hand is.’

Mark van der Werf blijkt iemand met een Wikipedia-pagina te zijn. ‘Die heb ik niet zelf gemaakt’, haast hij zich te zeggen. ‘Van der Werf zong van 1983 tot en met 1988 in het koor van Kinderen Voor Kinderen en had onder andere solo’s in de nummers Ochtendhumeur, Treuzeltechniek en Ruim je kamer op’, staat er. In 2014 werd hij geïnterviewd in de Volkskrant over het boek dat hij schreef over zijn tegenvallende overstap van de journalistiek naar het onderwijs. Eens een journalist, altijd iemand die zijn eigen zinnen tijdens een interview afbreekt met ‘maar dat is niet leuk voor je stuk’.

Tegen Roel: ‘Kunnen we nog iets vertellen wat niet zo zeurderig is?’ Dan: ‘Oude witte mannen zoals ik komen alleen nog maar in de krant als ze iets te zeuren hebben. Als ze een volslagen debiel standpunt innemen, of als ze mentaal in de kreukels liggen. Oké, dit is mijn laatste ergernis: ik wil in Volkskrant Magazine gewoon weer bij iemand binnenkijken, een interieur zien, niet ‘iemand met smaak’ die over zijn gympen vertelt.’

Nogmaals: er zijn altijd ergere dingen. ‘Als dat maar duidelijk is.’

Overduidelijk.