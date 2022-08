Gidi Heesakkers bezorgt de krant bij Gerard Tromp, die dol wordt van het dagelijks bellen naar de klantenservice

Gidi Heesakkers bezorgt de krant bij Gerard Tromp (71) en zijn vrouw Agatha Rolsma (70).

Wie: Gerard Tromp

Woonplaats: Harmelen

Afstand: 33,1 kilometer

Beweegtijd: 1 uur en 2 minuten

In Montfoort, zo’n plaats die je ongeveer zes keer in en uit kunt rijden, staat een huis met ‘Wie weet ’t?’ op de gevel. Ik hoopte voor deze rubriek ver van huis te raken, maar veel bezorgproblemen blijken zich rondom Utrecht te concentreren. Na Montfoort komt Gerard Tromp in Harmelen, die de krant al een hele tijd onregelmatig ontvangt. De afgelopen weken zat hij zonder en werd hij horendol van het dagelijkse telefoontje naar de klantenservice.

We drinken koffie in de tuin, waar een poster van een IJslands landschap hangt. Gerard Tromp (71) en zijn vrouw Agatha Rolsma (70) waren allebei maatschappelijk werker, dus hen hoef je niet te vertellen dat de meeste problemen ontstaan of – in het geval van een krant die niet komt – verergeren door slechte communicatie. ‘Er wordt niet actief gecommuniceerd’, zegt hij. ‘Ik heb er de pest over in als een bandje mij zegt dat ik een medewerker aan de lijn krijg die voor een oplossing gaat zorgen, terwijl die medewerker daartoe helemaal niet bevoegd is en geen oplossing heeft. En ik heb er de pest over in dat ik elke keer zélf moet bellen. Jullie weten toch dat hier geen bezorger is?’

Gerards vrouw Agatha Rolsma denkt dat het bezorgsysteem zijn langste tijd heeft gehad, dat de mentaliteit veranderd is. Welk jong mens wil nog zes dagen in de week vroeg op om de krant rond te brengen? Zelf gaat ze vanaf eind deze week weer peren plukken, tweeënhalve week lang. ‘Dat doen alleen maar ouderen. Er zitten tachtigers bij. Jongeren zie je er niet.’ Waarom zij het doet? Ze begint ervan te stralen: ‘Omdat ik het ge-wel-dig vindt!’

Hij: ‘De perenplukperiode is heilig. Daar kan niks tussenkomen.’

Zij: ‘Het geouwehoer met elkaar, ondertussen de handjes bewegen, lekker buiten zijn. En dan trakteert die weer op taart, en dan die.’

Hij: ‘Het is heel dorps. Alle ins en outs over Harmelen worden daar besproken.’

Zij: ‘Niemand doet het voor het geld.’

Peren die vallen mogen mee naar huis. ‘Als ik ze invries kan ik er de hele winter van eten. ‘s Avonds na het warm eten een bakje warme peren.’

Gerard Tromp plukt geen peren. Hij is na zijn pensioen invalchauffeur geworden bij een touringcarbedrijf en brengt leaseauto’s weg voor een uitzendbureau. ‘Dat doen bijna allemaal grijze duiven, zoals ik ze noem. Er zijn steeds meer gepensioneerden, en ook steeds meer gepensioneerden die gezond genoeg zijn om nog dingen te doen en te willen doen.’

Ik zeg, meer voor de grap: ‘Misschien kunnen ze de krant gaan bezorgen?’

Hij gaat er serieus op in: ‘Wij willen best wat doen, maar niet vastgeklonken zijn. Ik ga geen krantenwijk op m’n nek nemen, maar ik wil best zelf mijn krant ophalen bij een uitgiftepunt, ook voor de andere abonnees hier aan het pleintje. Ik zou zeggen: wees wat creatiever.’

Mijn antwoord is het communicatiecliché van iemand die niet weet wie de oplossing weet: ‘Ik zal het doorgeven.’

