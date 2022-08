Gidi Heesakkers bezorgt de krant bij Floor Suidgeest-de Vries, die het knisperende papier mist

Wie: Floor Suidgeest-de Vries

Woonplaats: Leersum

Afstand: 81,5 kilometer

Beweegtijd: 2 uur en 46 minuten

Onderweg naar Floor Suidgeest-de Vries houd ik in de buurt van Werkhoven een man staande met een fietspomp onder zijn snelbinders. Ik ben mijn gereedschap vergeten en heb een inbussleutel nodig om de losgeraakte schoenplaatjes onder mijn nieuwe fietsschoenen vast te draaien. Hij heeft geen inbussleutel, nog maar één oog en een fietstas vol smoezelige plastic zakken waarin hij met dat ene oog zoekt naar iets anders puntigs om te hulp mee te schieten.

‘Ik haat wielrenners’, zegt de man die in mij geen wielrenner lijkt te ontwaren, ik denk omdat ik vandaag mijn gravelfiets met dikkere banden heb meegenomen. Hij begint uit te leggen wat er allemaal mis is met wielrenners en maakt dan triomfantelijk de verkeerde inschatting: ‘Je blijft stil, dus je zal het wel met me eens zijn.’

Een kwartier later dan afgesproken arriveer ik bij Floor (43), die haar papieren abonnement omzette in een digitaal abonnement vanwege het tekort aan bezorgers, maar toch meer gehecht is aan papier dan ze dacht. ‘Het ruikt lekker en het knispert. Cappuccinootje erbij. Vaak komt een van de katten languit op de krant liggen.’

Ze moet nu eerst een van haar zoons met een hamer afleveren bij een speelweek in het dorp, een boerderij waar de komende dagen hutten worden gebouwd. ‘Als je het niet erg vindt om even te wachten...’ Ik mag in de net verbouwde tuin blijven zitten. Ze laat de deur naar de keuken open en is binnen tien minuten terug.

De oudste zoon zit boven te gamen. ‘Hij wilde absoluut niet naar deze speelweek. Maar hij moest van ons wel iets doen, dus hij is op tennisdriedaagse in Utrecht geweest. Als ze thuis zijn, is het alleen gamen, schermpjes kijken. Ze zijn moeilijk te motiveren tot iets anders, helaas. Dan moet je of samen iets ondernemen, of ze ergens naartoe sturen. Wij hebben dat van huis uit ook meegekregen.’

Als kind uit Arnhem ging Floor op Ome Joop’s Tour, een fietskamp voor kinderen tussen de 9 en 13 jaar. ‘We fietsten naar België en weer terug, en onderweg sliepen we in sporthallen.’

Onder het afdak hangt een life is better at the beach-bordje naast een zeil met daarop een foto van de plek waar Floor en haar man in 2016 trouwden: het drenkelingenhuisje op Vlieland. Ze verhuisden twaalf jaar geleden vanuit Amsterdam naar Leersum. Toen ze op zoek gingen naar een ander huis, was het toch bos boven strand. ‘We hebben ook gekeken bij Bloemendaal, maar dat is toch een heel andere… gemeenschap.’

Ik fiets door naar de vogelkijkhut op, of moet je zeggen in Het Leersumse Veld, met uitzicht over de Leersumse Plassen. Geen idee wie dit ooit ‘het stilste plekje in Nederland’ besloot te noemen, maar dat is wat andere mensen zijn gaan nazeggen. Afgelopen winter kerfde iemand hier mijn voorletter in het hout, naast een hart, een pik en zijn voorletter. Kinderachtig. Voor zover het aan was, ging het vorige maand uit. Stil blijven, meer kun je op het stilste plekje in Nederland niet doen.