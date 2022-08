Gidi Heesakkers bezorgt de krant bij Els Bax, die hem voor 11 uur niet meer gaat halen

Wie: Els Bax

Woonplaats: Noordwijk

Afstand: 72,7 kilometer

Beweegtijd: 2 uur en 25 minuten

Om kwart over zes stap ik op de fiets naar Els Bax in Noordwijk. ‘De ochtendkrant behoort in de ochtend te komen’, mailde zij. ‘Bij mij komt hij om 11 uur. Digitaal lezen kán, maar ik bestel de papieren krant. Dat leest wat gezelliger bij het ontbijt.’

Is kwart over acht ‘in de ochtend’ genoeg? Els Bax, naar eigen zeggen ‘een ongeduldig mens’, heeft al ontbeten en bekent met een grijns dat ze de Volkskrant alleen op zaterdag op papier leest; doordeweeks wacht ze alleen op het Leids Dagblad en het AD. Dit dinsdagexemplaar is dus op elk uur meegenomen. Ze woont in een appartement met zeezicht. Als ik naar haar leeftijd vraag, antwoordt Els niet dat ze 78 jaar is. ‘Ik word volgend jaar 80, maar ik moet dit jaar nog 79 worden.’ Ik zeg wat iedereen altijd zegt: dat je dat niet zou zeggen.

Twee jaar geleden woonde ze nog op de begane grond. ‘Dan loop je even naar de hal: o, de kranten zijn er nog niet. Maar hier sta ik eerst op die trage rotlift te wachten. Kom ik beneden, geen kranten. In het begin ging ik wel vier keer op en neer. Nu loop ik niet meer voor elf uur.’ Ver na de koude douche waarmee ze de dag begint. ‘Alleen op de dagen dat ik mijn haren was, begin ik warm.’ Met Wim Hof, ‘The Iceman’, heeft die gewoonte niks te maken. ‘Het is gewoon lekker, ik word er wakker van. En het is goedkoop.’

Aan zee wonen wilde ze van jongs af aan, al sinds ze als meisje uit Tilburg voor het eerst werd meegenomen naar Scheveningen. Het kwam ervan toen ze na haar scheiding een kunstenaar uit Noordwijk ontmoette. ‘Een typische kunstenaar. Hij zat in een rolstoel en woonde in een rommelhuis, je wilt het niet weten! Helemaal volgestouwd, verschrikkelijk, verschrikkelijk!’ Ze wilde pas bij hem intrekken als ze het huis op orde mocht brengen. ‘Dat mocht. Nou, en toen woonde ik aan zee.’

Iedere dag maakte ze foto’s op het strand, die ze instuurt naar de makers van de RTL- en SBS6-weerberichten en die dikwijls de uitzending halen. Ze vertelt over de keer dat ze toevallig Erwin Krol en Philip Freriks tegenkwam op straat, toen ze met haar dochter in Amsterdam was. Het duo maakte destijds een Omroep Max-programma over het weer en sprak haar aan. ‘De vraag was: wat doet u als u mag kiezen tussen 50 euro of een weekend mooi weer? Ik antwoordde: ‘Nou, geef mij die 50 euro maar, mooi weer is het vaak genoeg.’ Na de opname zei ik dat ik nu wel die 50 euro wilde. Nou, dat was dus eigenlijk niet bedoeling.’ Lacht: ‘Ik zei: ‘Dan moet je ook niet vragen wat ik wil hebben. Die Jan Slagter heeft geld genoeg.’ En ik kreeg het. We zijn er lekker van gaan drinken op het Leidseplein.’

Ik ken Els Bax een half uur, maar het lijkt me echt een Els Bax-actie.