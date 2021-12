Gianfranco Bertone biedt verse inzichten in de grootste raadsels van het heelal

Het begint in het heelal steeds spannender te worden, betoogt theoretisch natuurkundige Gianfranco Bertone van de Universiteit van Amsterdam in Tussen twee oneindigheden. Daarin schrijft hij over de opkomst van een tak van sterrenkunde die niet alleen naar het heelal ‘kijkt’ met licht – of dat nu in de vorm is van zichtbaar licht, of van radio- of warmtestraling – maar die datzelfde heelal nu ook kan ‘voelen’. Dat laatste is mogelijk dankzij zogeheten zwaartekrachtgolven, het trillen van ruimte en tijd wanneer twee zware voorwerpen op elkaar klappen.

De nieuwe meetgegevens zorgen ervoor dat natuur- en sterrenkundigen plots verse inzichten verzamelen in de vier grootste kosmische raadsels die we als mensheid kennen: (1) zwarte gaten, die alles in hun omgeving verzwelgen, inclusief het licht, (2) donkere materie, het ongeziene, mysterieuze ‘iets’ dat met zijn zwaartekracht aan verre sterren en sterrenstelsels trekt, (3) donkere energie, de onzichtbare ‘fietspomp’ die het heelal laat groeien en (4) de oerknal, het moment waarop de kosmos uit een enkel punt geboren werd. Als onderzoeker zit Bertone dicht op alle ontwikkelingen en loodst de geïnteresseerde lezer op subtiele en soms meeslepende wijze van de basis naar moderne inzichten.

Beeld Veen Media