Ghostwire: Tokyo is Ghostbusters op zijn Japans, met poepende geesten en pratende katten ★★★☆☆

Griezels in overvloed in het paranormale spektakel Ghostwire Tokyo. Beeld Tango Software

Tokyo staat vermoedelijk hoog op het lijstje van bestemmingen van veel globetrotters. Het zal niet de stad zijn zoals die oprijst uit Ghostwire: Tokyo. Een Tokyo waarin het bedienend personeel van de buurtsuper is vervangen door zwevende, pratende katten. Met twee staarten.

Een Tokyo ook waarvan bijna de volledige bevolking in de lucht is opgelost, nadat een mysterieuze mist over de stad is gerold. Wat resteert zijn hoopjes kleren op straat en mobieltjes met laatste wanhopige berichten. Tokyo is ingenomen door schoolmeisjes zonder hoofd, magere gezichtsloze griezels in driedelig pak met paraplu (type slender man) en een heel arsenaal aan yokai – bovennatuurlijke wezens uit de Japanse folklore en mythologie.

Het reisadvies van Buitenlandse Zaken zou luiden: code rood. Mijden als de corona.

Verantwoordelijk voor deze apocalyps is een engerd die schuilgaat achter een hannya-masker, een rekwisiet uit het traditioneel Japans theater. De gelaatsbedekking bezorgt de drager een grimas en oogkassen waaruit een donkere smurrie loopt. Uit het hoofd steekt een paar hoorns waarvan er een is afgebroken. Wat deze snoodaard precies in zijn schild voert blijft lang onduidelijk. Duidelijk is wel dat hij de poorten naar de hel openzet.

Het kwaad in Ghostwire Tokyo draagt een traditioneel Japans theatermasker. Beeld Tango Software

Ghostbusters

Japanse games grossieren in eigenaardigheden. Het begint al met de bijrollen in Super Mario en bereikt de top met recente games als Death Stranding en NieR Replicant ver.1.22474487139… . Het lijkt wel of Japanse gameontwerpers onderling een wedstrijd houden over wie het meest bizarre plot voor een computerspel kan bedenken. Ghostwire: Tokyo scoort hoog in deze wedloop. Het is Ghostbusters op zijn Japans én op speed.

In de game moeten niet één, maar twee protagonisten een einde maken aan deze uitzonderlijke toestand. De een is een jonge meneer doorsnee genaamd Akito en de ander KK, een paranormale zonderling met bovenmenselijke gaven. Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken: KK kan zich alleen manifesteren via het stoffelijk overschot van een overledene. Hij heeft zijn intrek genomen in Akito die dood leek na een auto-ongeluk.

Het is een verstandshuwelijk dat tot veel onderling gekibbel leidt. Akito, overdonderd door de gebeurtenissen in Tokyo en zijn eigen lot, laat niet altijd zijn oren hangen naar de dwingende agenda van KK. Ze zijn evenwel tot elkaar veroordeeld: KK heeft Akito nodig om de hannya-dragende ploert te stoppen en Akito kan zonder KK zijn zus niet redden die — hou je vast — door de schelm met het masker is ontvoerd. (En een sleutelrol blijkt te spelen.)

De Slender Man - een recent maar bekend horrorcliché - maakt zijn opwachting in Tokyo Ghostwire. In drievoud. Beeld Tango Software

Herhaling

Wat volgt is een circa twaalf uur lange strooptocht door Tokyo om de natuurlijke orde der dingen te herstellen. Akito moet de zielen bevrijden door ze te vangen in katashiro, en deze papieren poppetjes te… uploaden in een telefooncel. De mist moet hij bestrijden door torii (traditionele Japanse poorten) reinigen. En hij moet een oogje in het zeil houden voor honden, de enige levende schepsels die de catastrofe hebben overleefd. Want zij waarschuwen hem voor allerlei onzichtbare gevaren.

Al die tijd wordt Akito op zijn huid gezeten door een hele santenkraam aan bizarre wezens en beesten, de yokai uit Japanse overlevering. Wie hevig is geïnteresseerd in de cultuur van Japan komt volop aan zijn trekken. Akito heeft evenwel geen tijd voor geschiedenislessen. Hij moet zich het vege lijf redden dankzij een soort magische kungfu, waarbij uit zijn vingers wind, water en vuur schieten. Het maakt van Ghostwire: Tokyo een schietspel, maar zonder de conventionele geweren en munitie. Het is een uitputtend noch erg gevarieerd arsenaal. Zelfs het ‘genadeschot’ is anders: yokai leggen definitief het loodje als Akito hun ‘kern’ (Hart? Ziel?) uit hun ijle omhulsel rukt.

Alle gekheid op een stokje kan niet verhinderen dat deze Japanse variant op ‘ghostbustering’ na een paar uur eentonig wordt. Tegen die tijd begint de game zijn betovering te verliezen.

Zelfs nevenmissies kunnen de boel niet redden, ook niet als die uitblinken in nog meer ongerijmdheden. Zoals geesten helpen die in het aardse bleven steken omdat het toiletpapier in de wc op is. De po als portal: Ghostwire: Tokyo is niet zonder aanstekelijke charme. Maar het heeft net als menig geest in de game uiteindelijk te weinig om het lijf om blijvend te imponeren.

Aan verontrustende beelden geen gebrek in Ghostwire Tokyo. Maar er zijn ook brave honden. Beeld Tango Software