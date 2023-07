Geweldige observaties van Amerikaan Eddie Pepitone in comedyclub Toomler ★★★★☆

Eddie Pepitone in maart vorig jaar op het SXSW-festival in Texas. Beeld Amanda Stronza / Getty

Opnieuw is er een deskundige en spannende programmering gemaakt voor het Comedytrain International Summer Festival, het jaarlijkse zomerfestival in Club Toomler. Elke week worden er twee nieuwe buitenlandse stand-upcomedians naar Amsterdam gehaald. Dit weekend was het de beurt aan twee heren die elkaar perfect aanvulden, juist door hun verschillen: de jonge aanstormende Brit Gbemi Oladipo en de ervaren Amerikaanse zestiger Eddie Pepitone, die graag afwijkt van gebaande paden.

Het is een mooie double bill, omdat Gbemi Oladipo de avond opent met wat je meer ‘standaard’ stand-up kunt noemen: snel, van de hak op de tak, veel improvisaties met de eerste rij. Gbemi, die is opgegroeid in Londen bij Nigeriaanse ouders, vertelt over ‘zwart privilege’ op de arbeidsmarkt en het belang van het n-woord in de hiphop. Soms zijn de grappen een tikje voorspelbaar, maar Oladipo pakt de volle zaal in met zijn hoge energie en aanstekelijke lach.

Over de auteur Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft over cabaret, stand-upcomedy en musical.

Daarna Eddie Pepitone, een comedian uit Los Angeles met een fraai gleufhoedje op. Al aan het begin keert Pepitone de verwachtingen binnenstebuiten: ‘De lol is voorbij, ik ga met jullie de donkerste uithoeken van de realiteit verkennen.’ Er volgt een prachtige reeks observaties uit het leven van een oudere, kinderloze Amerikaan. Daarbij wordt sterk geacteerd, zoals in Pepitones impressie van een typische New Yorker die zich ondanks beginnende dementie toch stoer blijft gedragen. In de geweldige slotact loopt Pepitone de zaal in om zelf voor heckler te spelen, oftewel de toeschouwer die de show verstoort. Met hulp van zijn ‘gespleten zelf’ analyseert Pepitone vanuit het publiek zijn eigen persoonlijkheid.

Ook de komende twee weken zijn er in Toomler nog verrassende comedians te bewonderen. Nu nog relatief onbekend, over een paar jaar misschien wel wereldberoemd.