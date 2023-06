Geweldig spel in ‘Les pires’, dat onderzoekt in hoeverre filmmakers mogen sjoemelen met de werkelijkheid ★★★☆☆

Les pires

In hoeverre mag een filmmaker de werkelijkheid naar zijn hand zetten? Als hij bijvoorbeeld een beeld wil schetsen van het leven in een wijk waar het geluk en de mogelijkheden de bewoners niet komen aanwaaien? En als hij daarvoor in zo’n wijk de straat opgaat om zijn acteurs te selecteren? Als die acteurs veelal kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn, die vervolgens de rollen spelen en de dialogen uitspreken die hij heeft bedacht? Waar ligt de grens tussen regie en manipulatie? Tussen authenticiteit en framing?

Het zijn vragen waar Les pires, vorig jaar bekroond met de Un Certain Regard Award op het filmfestival van Cannes (de hoofdprijs in de belangrijkste bijcompetitie), soms voor de hand liggende antwoorden op geeft, om vervolgens toch onverwachte, nieuwe wegen in te slaan.

Subtiel gaat de Vlaamse filmregisseur Gabriel (fijn gespeeld door Johan Heldenbergh) in ieder geval niet te werk, met zijn fictieve verhaal over verslaving, gedragsproblemen en tienerzwangerschap waarvoor hij in een arme buitenwijk van het Noord-Franse Boulogne-Sur-Mer een handvol semi-ontspoorde tieners van straat plukt. Pissing in the North Wind, heet deze film-in-de-film. Al tijdens de (ook geënsceneerde) auditiesessies waarmee Les pires begint heeft Maylis (Melina Vanderplancke) de maker door. Ze weet van andere jongeren uit de buurt die zijn benaderd voor een rol en concludeert: het klinkt alsof je op zoek bent naar de ergsten.

Dat is zo. Gabriel staat sociaal realisme met uitroeptekens voor ogen. De impulsieve vechtersbaas Ryan (Timéo Mahaut) moet van hem op commando langs de fotogeniek gehavende gevel van een flatgebouw fietsen. En hij eist ‘echte woede’ als iemand op het schoolplein Ryans zwangere zus Lily (Mallory Wanecque) uitmaakt voor hoer. Tijdens de daaropvolgende vechtpartij kijken meerdere crewleden bezorgd toe: gaat dit niet te ver? Het antwoord ligt opnieuw voor het oprapen (een volmondig ja).

Ondertussen wordt de kijker door Lise Akoka en Romane Gueret, regisseurs en scenaristen van Les pires, toch knap in een kritische houding gedwongen. Op welke morele vragen stuitten zíj toen ze onervaren acteurs zochten voor zware dubbelrollen, als getroebleerde tieners met filmambities én als de personages in Gabriels film?

Les pires mist als kritiek op beeldcultuur en filmmakersengagement enige finesse, alsof Akoka en Gueret niet helemaal weten of ze satire of drama wilden maken, maar daar staat geweldig spel van hun jonge cast tegenover. Mahaut en vooral Wanecque zijn natuurtalenten – de latere scènes waarin ze als Ryan en Lily het drama uit hun eigen leven in hun filmpersonages gieten zijn zelfs ijzersterk.