‘Geweldig dat A. Alberts nu ook een jong publiek aanspreekt’

Maartje Kroonen van Boekhandel Bijleveld in Utrecht. Beeld Annabel Miedema

Het is voor jullie onmogelijk een numerieke toptien van bestverkochte boeken te maken. Waarom is dat?

‘Technisch kan dat niet omdat onze boekhandel niet is geautomatiseerd, we hebben geen voorraadsysteem, wij werken handmatig.’

Hoe werken jullie dan?

‘Als iemand een boek koopt, slaan wij het bedrag aan op de kassa. We scannen niets. We hebben zogenoemde omloopkaartjes, daar staan de prijs en de titel op. Om de zoveel dagen lopen we de omloopkaartjes na en kijken we wat we bij moeten bestellen. Fingerspitzengefühl speelt daarbij ook een rol.

‘Mijn ervaring is dat door de handeling van het ‘kaartjes lopen’ alle collega’s, en dus niet alleen degene die verantwoordelijk is voor de bestellingen, goed op de hoogte zijn van de collectie.’

Maar welk boek is dan voor uw gevoel het allerbest verkocht afgelopen week?

‘Ik denk Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje. Daar is veel vraag naar, het is goed besproken en de roman past bij ons publiek.’

En welk boek heeft u zelf aan veel mensen aangeraden?

‘De bomen van A. Alberts. Een heruitgave door uitgeverij Das Mag, het boek bereikt door hen een nieuw, vaak jong publiek. Opvallend omdat het uit 1953 is en Alberts een heel andere stijl heeft dan veel jonge hedendaagse schrijvers. Zo komt er weinig ‘ik’ in voor en is er weinig introspectie. Je maakt sprongen in de tijd die volledig natuurlijk blijken. Waanzinnig goed geschreven en geweldig dat het nu weer een nieuwe generatie aanspreekt.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘De laatste witte man. Mohsin Hamid heeft een schitterend oeuvre. Hij schrijft precies en met aandacht over grote thema’s. Zijn kracht is dat hij weinig ruimte nodig heeft om veel te zeggen, zijn boeken zijn relatief dun. Hij blijft dicht bij zijn personages en weet tegelijkertijd universele thema’s te benoemen. Het begin doet denken aan De gedaanteverwisseling van Kafka. De hoofdpersoon wordt wakker en blijkt zwart te zijn in plaats van wit. Een indrukwekkend en geëngageerd boek.’

De tien bestverkochte boeken – in alfabetische volgorde – van Boekhandel Bijleveld in Utrecht:

1. A. Alberts: De bomen; Das Mag

2. David J. Chalmers: Reality+; Allen Lane

3. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Passage

4. Babeth Fonchie Fotchind: Plooi; De Geus

5. Kester Freriks & Martijn Storms: Grensverkenningen; Athenaeum-Polak & Van Gennep

6. Jean Giono: The Man Who Planted Trees; Vintage Earth

7. Bessel van der Kolk: The Body Keeps the Score; Penguin

8. Carl Seelig: Wandelingen met Walser; Koppernik

9. Amia Srinivasan: The Right to Sex; Bloomsbury

10. Ellen de Bruijn (tekeningen): Utrecht; Achter de Dom