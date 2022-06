Gewapende overval op kunstbeurs Tefaf, politie houdt twee Belgische verdachten aan

Beeld ANP

Volgens de politie konden kort na de overval twee van hen worden aangehouden: een 22-jarige en een 26-jarige man, beiden afkomstig uit België. Zij reden in een grijs voertuig met een Belgisch kenteken, die aan de kant werd gezet op de A2 voor de Willem Alexandertunnel in Maastricht. De politie meldt ook dat er sieraden zijn buitgemaakt, maar dat daarover geen aanvullende details worden verstrekt.

Op Twitter is een video gedeeld waarop een deel van de overval is te zien. Een man slaat met een bijl op een vitrine, vermoedelijk doet een tweede hetzelfde bij een vitrine daar vlakbij. Twee andere overvallers houden omstanders op afstand met wapens. Het lijkt erop dat de eerste twee wat wegnemen uit de beschadigde vitrines en dit in zakken stoppen, waarna de vier het op een hollen zetten. Zij droegen geen maskers, alleen brillen en petten.

De overval vond plaats bij de stand van de Engelse juwelier Symbolic & Chase. Die is gevestigd in Old Bond Street in Londen en biedt volgens de website een ‘eclectische collectie fijne sieraden en objets d’art’ aan, ‘bedacht met een antropologisch oog en met de nadruk op sieraden als kunst’.

De beroving speelde zich volgens Tefaf rond 11.30 uur af. Na de overval werd de beurs ontruimd. Anderhalf uur later liet de organisatie weten dat alle geëvacueerden weer waren toegelaten tot het gebouw.

Un casse à la Tefaf Maastricht en pleine journée : des vitrines d'un stand de bijoux fracassé à la masse, deux truands menaçant avec des armes pour protéger leur complice. Ils se sont enfuis par le restaurant... pic.twitter.com/qY4ounavdf — La Tribune de l'Art (@ltdla) 28 juni 2022

Op de kunstbeurs in Maastricht zijn al meermaals juwelen gestolen. In 2011 werd uit de stand van een Italiaanse juwelier een sieraad ontvreemd. De politie en standhouder maakten daarover toen geen verdere details bekend. In 2010 werd vlak voor het einde van de beurs bij de Londense antiek- en juwelenhandelaar Hancocks een platina ring met diamanten en een hanger weggenomen, die samen een verkoopwaarde hadden van 860.000 euro.

In 2008 gingen dieven ervandoor met een diamanten halsketting die nog duurder was: 1,2 miljoen euro. De politie arresteerde vijf mensen, waaronder twee vrouwen uit Mexico. Die werden veroordeeld tot vijftien maanden celstraf. De drie anderen werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Volgens het Openbaar Ministerie ging het om een internationale bende van kunst- en juwelendieven.

De Tefaf, kort voor The European Fine Art Foundation, is een van de belangrijkste kunst- en antiekbeurzen op de wereld. Sinds 1988 wordt die jaarlijks in het MECC (Maastricht Exhibition & Congress Center) in Maastricht georganiseerd. Vanaf 2016 is daar een jaarlijkse beurs in New York bijgekomen.

De kunstbeurs was afgelopen zaterdag opengegaan (voor het eerst sinds de coronapandemie) en duurt tot en met donderdag. Op de beurs staan 242 handelaren, die niet zelden voor miljoenbedragen kunstwerken en antiek verkopen.