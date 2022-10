Gevolgen coronapandemie nog voelbaar in theatersector: voorstelling over komiek Richard Pryor uitgesteld

Richard Pryor in 1983. Beeld Bettmann Archive

Dat de theatersector nog altijd stevig kampt met de nasleep van de coronacrisis, blijkt uit de gang van zaken rond de groots opgezette muziektheatervoorstelling Pryor, over het leven van de Amerikaanse komiek Richard Pryor. Deze veelbelovende biografische voorstelling zou op 5 november in het Amsterdamse DeLaMar Theater in première gaan, maar de makers van George & Eran Producties hebben moeten besluiten om de première en de bijbehorende tournee uit te stellen naar het volgende theaterseizoen. Wel worden er in november vier try-outs gespeeld in Amsterdam.

‘Er zijn veel redenen om de première uit te stellen,’ licht schrijver en co-regisseur George Tobal telefonisch toe. ‘Eén ervan is dat de kaartverkoop tegenvalt. Die is bij alle theaters drastisch teruggelopen. Het aanbod van voorstellingen is momenteel gigantisch hoog, omdat er veel coronajaren moeten worden ingehaald. Daarnaast is een theaterbezoek niet de eerste prioriteit van mensen. Dat vind ik met de inflatie en de stijgende energieprijzen in het achterhoofd overigens heel goed te begrijpen. Wij zijn niet het enige theatergezelschap dat daar last van heeft. Ik hoor veel soortgelijke verhalen, vanuit de gesubsidieerde en de commerciële sector.’

Volgens Tobal zegt de naam Richard Pryor nog niet veel mensen iets. En dat terwijl Pryor (1940-2005) door velen wordt gezien als de beste stand-up comedian aller tijden. Met zijn baanbrekende shows in de jaren zeventig was Pryor de eerste komiek die op het podium een stem gaf aan de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Hij doorbrak taboes door openlijk te spreken over het racisme waarmee hij als zwarte man te maken kreeg. Ook over zijn turbulente privéleven was hij openhartig: hij vertelde over zijn jeugd, zijn zeven huwelijken met vijf verschillende vrouwen en zijn heftige drugsverslavingen. Pryor werd een groot voorbeeld voor latere generaties stand-up comedians, zoals Dave Chappelle en Chris Rock.

In de nieuwe voorstelling wordt het levensverhaal van Richard Pryor vertolkt door een achtkoppige cast, met acteur Adam Kissequel in de rol van Pryor. Er is livemuziek van het jazzkwartet van Michaël Varekamp. De makers zien het als een grote uitdaging om Pryors werk en leven relevant te maken voor de huidige tijd. George Tobal: ‘Pryor leefde in een heel andere tijd en samenleving, maar heeft toen alle processen meegemaakt die nu ook spelen. Zo groeide hij op in de tijd van de censuur: wat mag je wel en niet zeggen? Die discussie over hoe ver je mag gaan op het podium, die speelt in onze tijd ook.’

Tobal baalt van het uitstellen van de tournee, maar ziet ook mogelijkheden. ‘Het is een vloek en zegen ineen. We krijgen nu de tijd om de voorstelling nog beter en scherper te maken. In november spelen we vier try-outs van Pryor in het DeLaMar Theater, met na afloop een nagesprek waarin het publiek commentaar kan leveren. Dat geeft ons de ruimte om nog aan de voorstelling te schaven, zodat hij beter resoneert. En dan gaan we volgend seizoen lekker in première.’

Pryor door George & Eran Producties, try-outs met nagesprek, van 10 t/m 13 november in DeLaMar Theater, Amsterdam