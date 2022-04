Gevluchte Oekraïense theatermakers hier op de planken: ‘We willen niet stilzitten’

Alesia Andrushevska, Chiem Vreeken en Anastasiia Liubchenko in de benefietvoorstelling Witnessing U. De vrouwen zijn hun land ontvlucht en verblijven nu in Amsterdam. Beeld Pauline Niks

De Oekraïense theatermaker Iana Gudzenko (35) loopt met een krat lege flesjes door het pand van de Toneelmakerij in Amsterdam. Misschien kunnen haar acteurs hier molotovcocktails van maken?

Ze is amper een maand in Nederland, gevlucht voor de oorlog, en nu al weer aan het werk. Samen met haar eveneens gevluchte collega’s Bogdana Orleanova en Alesia Andrushevska maakt ze Witnessing U. In deze in luttele weken tot stand gekomen voorstelling verwerken ze een aantal verhalen uit het Oekraïense oorlogsgebied.

Donderdagmiddag repeteren ze voor het eerst een scène over vier tieners, die ieder op hun eigen manier omgaan met het geweld. De een vlucht (‘Coward!’), de ander houdt een live dagboek bij op Instagram (‘Hi, guys.’) en een derde besluit te gaan vechten (‘Fuck you, Russia!’) en loopt te zwaaien met molotovcocktails, niet zonder desastreuze gevolgen. Aanstaande dinsdag spelen ze voor publiek.

Iana Gudzenko bij de repetities voor Witnessing U. Beeld Pauline Niks

‘Ik kan niet stilzitten’, zegt Gudzenko. ‘Juist als ik stress heb, verlies ik mezelf graag in werken. Wij zijn theatermakers. Wij vertellen verhalen.’

Ruim een maand geleden was ze nog aan het werk aan de musical Spring Awakening in Kyiv. Maar toen brak de oorlog uit. Haar vader, die bij de overheid werkt, waarschuwde meteen dat het gevaarlijk ging worden. Samen met haar zus, haar 5-jarige neefje en actrice Alesia Andrushevska vluchtte ze via Boedapest naar Amsterdam.

Theatermaker Bogdana Orleanova (35) overkwam hetzelfde. Ze werkte bij een kleiner gezelschap aan een toneelvoorstelling die 11 maart in première zou gaan. Dat ging niet door. Vervolgens zat ze 24 uur ondergedoken in een metro in Kyiv, die was ingericht als schuilkelder. Toen besloot ook zij te vertrekken.

Bogdana Orleanova: ‘Ik ken meerdere vrouwelijke regisseurs die molotovcocktails aan het maken zijn. Echte!’ Beeld Pauline Niks

In Amsterdam ondertussen volgde Paulien Geerlings (52), dramaturg bij jeugdgezelschap de Toneelmakerij, het verloop van de oorlog. Ze wilde iets concreets doen om te helpen. Omdat ze ook vicepresident is van netwerkorganisatie European Theatre Convention (ETC), kon ze makkelijk in contact komen met theatermakers in Oekraïne.

Geerlings: ‘We hebben hier in het gebouw van de Toneelmakerij ruimte genoeg. En ik wist dat veel vrouwelijke theatermakers het land wilden verlaten. Dus ik bood via de ETC onze plek aan.’

De drie Oekraïense makers arriveerden rond 17 maart, na wat omzwervingen, in Amsterdam. Orleanova: ‘Ik ben onze Europese collega’s zo dankbaar. We hebben veel geluk. We hoeven niet in gymzalen op de grond te slapen. Als je hier zegt dat je uit Oekraïne komt, dan is iedereen bereid te helpen.’

Anastasiia Liubchenko en Alesia Andrushevska. Beeld Pauline Niks

En wat doen theatermakers die in een theater wonen? Die gaan theater maken. Al een dag na aankomst begonnen de eerste gesprekken over een voorstelling. Orleanova: ‘We willen niet stilzitten. Wij willen op onze manier iets bijdragen aan het gevecht. Er is zoveel propaganda, ook hier in het westen. Wij willen de verhalen van de echte mensen daar delen.’

En het is ook een benefietavond, benadrukt Gudzenko. Al het geld van de kaartjes en eventuele extra donaties gaan naar het Osobystotsi theater in Kiev, dat geld inzamelt voor kogelvrije vesten voor de acteurs die moeten vechten aan het front.

Er wordt in Oekraïne bijna geen theater meer gemaakt. Veel theatermakers en acteurs trekken liever ten strijde tegen de Russische invasie. Mannen die kunnen vechten zijn sowieso verplicht om in het land te blijven. ‘Maar ook vrouwen vechten mee’, zegt Orleanova. ‘Er is een ballerina van het Nationaal Theater die nu over straat loopt met een geweer. Ik ken meerdere vrouwelijke regisseurs die molotovcocktails aan het maken zijn. Echte!’

Gudzenko liet een bevriende toneelschrijver in Oekraïne drie scènes schrijven over gewone mensen die met een oorlog geconfronteerd worden. Naast de vier tieners zien we een echtpaar, waarvan de vrouw niet wil vluchten, maar de man wel (hoewel dat bij wet dus verboden is), en een homoseksueel koppel dat zich aansluit bij het Oekraïense leger, maar te maken krijgt met discriminatie.

Actrice Alesia Andrushevska. Beeld Pauline Niks

Tussen de scènes door zijn monologen te horen. Deze teksten zijn van een journalist die de afgelopen weken een dagboek bijhield vanuit de verwoeste stad Marioepol. Ze gaan over de situatie in de schuilkelders, over de bommenregens, over verkrachting en verzet.

Geerlings: ‘We beginnen bij het begin van oorlog. Daarna worden de verhalen steeds donkerder en duisterder. En dan is dit nog geschreven, voordat we wisten van de slachtpartijen in Boetsja. Er blijken altijd weer ergere verhalen te bestaan.’ Evenwel willen alle theatermakers dat de voorstelling eindigt met een hoopvol beeld. Hoe precies, dat weten ze nog niet.

Het maakproces is intensief voor de Oekraïense makers. Het materiaal raakt ze. Orleanova: ‘Ik probeer er technisch naar te kijken. Ik luister soms niet naar in de inhoud van de zinnen, maar naar hoe de spelers ze uitspreken. Ik probeer niet alles helemaal te voelen.’

Maar ze voelen wel allemaal een innerlijke drang om dit nu te maken. Ze kiezen ervoor om niet met echte molotovcocktails te gooien. Ze doen het op hun manier. Gudzenko: ‘Dit is ook een manier van vechten.’