Gevechten op de Krim, wat gaan ons die aan?

South Carolina, 9 juni 1862

Als we vroeger lazen over gevechten in India, in Italië of op de Krim, wat ging ons dat dan aan? Het waren nieuwtjes als elk ander, interessant om op te zoeken in de krant. Nu horen we over veldslagen en rillen we van afschuw. Het is dicht bij huis gekomen. De helft van alle mensen die we kennen ligt onder vijandelijk vuur.

Je krijgt een telegram. En je laat het ongeopend. Je bent wit als een doek van angst. Je durft het nauwelijks aan te raken – alsof het een ratelslang is – nee, erger, erger. Een slang zal maar één keer toeslaan. Wat zal dit stukje papier je vertellen: hoeveel mannen hun dood zijn ingegaan?

Miriams verhaal vandaag: een kennis van haar kreeg te horen dat haar zoon is gesneuveld. Het gruwelijke bericht was nog maar nauwelijks tot haar doorgedrongen, toen haar werd gezegd dat het een misverstand was, er waren namen verwisseld. Ze viel op haar knieën en riep: ‘Looft den heer!’

Alles was in rep en roer. De abrupte overgang, na het jammeren en huilen van een ogenblik eerder, veroorzaakte grote consternatie. En midden in de ophef komt de lijkwagen voorrijden met de arme jongen in zijn metalen lijkkist.

Vraagt iemand zich nog af waarom er zo veel vrouwen sterven? Verdriet en voortdurende ongerustheid eisen evenveel vrouwenlevens als er mannen vallen op het slagveld.