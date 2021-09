‘Gevechten en metamorfosen van een vrouw’ komt moeizaam op gang, maar de hoofdrolspelers zijn hartveroverend ★★★☆☆

Marieke Heebink en Majd Mardo in ‘Gevechten en metamorfosen van een vrouw’. Beeld Jan Versweyveld

De zoon beschrijft een jonge vrouw op een foto. Zijn moeder, maar dan nog niet. Hier is ze 20 jaar en vol dromen over de toekomst. Terwijl hij praat, toont het decor wat er van die dromen is geworden: niets. Een paar jaar later is ze moeder van vijf kinderen, getrouwd met een alcoholist en veroordeeld tot een morsige keuken. Vochtplekken ontsieren de vloer, het behang glanst van frituurvet. Dit is het decor van zijn jeugd, het domein van zijn tobbende, zwoegende moeder. Hij beseft dat hij haar nooit heeft gekend zoals ze op die foto was: gelukkig, misschien.

Het is een uitzonderlijk rauw en realistisch decor, voor een productie van Ivo van Hove en Jan Versweyveld bij Internationaal Theater Amsterdam. Gelukkig kozen ze voor deze voorstelling een andere vorm dan de geabstraheerde esthetiek die hun werk doorgaans kenmerkt. Want dit is geen universeel, maar een specifiek verhaal: dat van Édouard Louis, voorheen Eddy Bellegueule, de Franse literaire sensatie (28) die opgroeide in de door armoede, alcohol en agressie geteisterde lagere arbeidersklasse.

In zijn vierde autobiografische boek, Combats et métamorphoses d’une femme, beschouwt hij vol mededogen het leven van zijn moeder. Hij beschrijft hoe ze twintig jaar lang veroordeeld was tot minachting en misbruik, en beziet haar moeizame poging tot bevrijding en zelfontplooiing. Nadat Van Hove vorig jaar Ze hebben mijn vader vermoord succesvol op toneel bracht, bewerkt hij nu ook dit nieuwe moederboek.

En daar is ze dan: de moeder, schitterend belichaamd door Marieke Heebink, met vettig haar, afgepeigerd gezicht en een goedkope, slechtzittende jurk. Moeder en zoon, gespeeld door Majd Mardo, treffen elkaar in het huis van zijn jeugd. Daar begint een complexe reconstructie van hun relatie.

Hoewel alle ingrediënten voor aangrijpend drama aanwezig zijn, komt de voorstelling moeizaam op gang. Dat komt door de bewerking, die de anekdote nodeloos compliceert. Het boek is een monoloog van een zoon die spreekt over zijn moeder. Van Hove heeft daar geen echte dialoog van gemaakt, maar de beschouwende zinnen simpelweg over twee personages verdeeld. Met als gevolg dat Heebink en Mardo beurtelings observaties en constateringen doen, in plaats van dat ze met elkaar praten. Lang komen er dan ook geen echte scènes tot stand, maar blijft het geheel vooral vertelling.

Dat komt ook door de verwarrende setting, waarin het lijkt alsof moeder en zoon terug zijn op de plaats delict van hun ongelukkige samenleven. In die context herbeleven ze gebeurtenissen en spelen die soms na. Zo lopen tijden en situaties ingewikkeld door elkaar. Bevinden we ons nu in het heden? Maar waarom zijn ze dan in dat huis? Zijn de twee al verzoend of nog op voet van oorlog? Een logische chronologie ontbreekt, en daarmee een overtuigende opbouw.

Nu had zo’n vrije, caleidoscopische vertaling van het boek prima kunnen overtuigen, meer als performance dan als toneelstuk – zie de prachtige voorstelling Weg met Eddy Bellegueule van Eline Arbo. Maar binnen deze context van psychologisch realisme werkt het niet. Hier blijven de vertelvormen ongemakkelijk wringen.

Gelukkig spelen Heebink en Mardo daar hartveroverend dwars doorheen. Hij soms geïmplodeerd, dan woest, dan weer kinderlijk verlangend, maar altijd met een liefdevolle ondertoon: hij probeert haar te begrijpen, dichterbij te komen. Heebink begint futloos, maar toont zich algauw zwierig en charmant. Wanneer moeder en zoon schaarse momenten van plezier herbeleven, wordt een grote tederheid voelbaar. En na haar ontsnapping uit haar ongelukkige huwelijk volgt een hernieuwde kennismaking.

Dat is de mooiste scène, aan een tafeltje in een chic restaurant, als de benauwde keuken heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe omgeving, nog grotendeels oningevuld. Louis beschrijft prachtig hoe verrukt zijn moeder is, maar ook onzeker; hoe ze een rol speelt, en toch voelbaar geniet. Ze woont nu in Parijs, gaat haar eigen gang, koopt zelfs nieuwe kleding. Met vijftien nieuwe jurkjes komt Heebink op, maar als ze ze uitspreidt op de grond zien we steeds hetzelfde model, met enkel een andere print. Dat is een fraaie verbeelding van Louis’ voornaamste vraag: kan zijn moeder echt ontsnappen, of is deze fase enkel een nieuwe variatie op hetzelfde ongelukkige thema? Die vraag blijft, in het boek en op toneel, aangrijpend onbeantwoord.

Édouard Louis – geliefd bij Nederlandse en Vlaamse theatermakers Artistiek leider Daria Bukvic van Toneelgroep Oostpool noemde de Franse schrijver Édouard Louis onlangs ‘de Pokémon van het Nederlands toneel’, omdat hij overal is en iedereen hem wil hebben. Vorig seizoen regisseerde Eline Arbo de gelauwerde productie Weg met Eddy Bellegueule. Daarna volgde Ze hebben mijn vader vermoord, bij ITA. Nu is er Gevechten en metamorfosen van een vrouw, en binnenkort volgt bij Oostpool Geschiedenis van geweld, in een regie van het jonge talent Abdel Daoudi. Voor Milo Rau van NTGent schreef Louis dit voorjaar zijn eerste toneeltekst, The Interrogation.