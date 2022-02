Gevallen koningin van de sappige achterklap

‘Wat een triest figuur.’ En: ‘Niet helemaal goed in haar bovenkamer.’ De verwensingen die de ongekroonde roddelkoningin van Nederland, de 35-jarige Yvonne Coldeweijer, dinsdagavond via social media naar haar hoofd geslingerd kreeg, waren niet mals. Reden: Coldeweijer, die een populair Instagramaccount (@liveofyvonne) bestiert, had een tekst gedeeld die levens in gevaar had kunnen brengen. Op het moment van plaatsen was er in een Amsterdamse Apple-winkel een gewapende gijzeling gaande. Op gezag van een ‘spion’, iemand die gevoelige informatie aan haar doorspeelt, was op Coldeweijers Instagramaccount (438.000 volgers) te lezen dat er nog ‘een grote groep’ gegijzelden verscholen zat in een goed beveiligde ‘ruimte bovenin’ de winkel. ‘Mag de ‘meest walgelijke persoon award’ naar Yvonne Coldeweijer svp?’, klonk het op Twitter.

Hoe anders was dat nog maar een week geleden. Toen brak Coldeweijer definitief door als eenpersoonsroddelimperium dat aan de lopende band het grensoverschrijdende gedrag onthult van BN’ers. Luid applaus ontving de zelfverklaarde ‘Alberta Verlinde’ voor haar belangrijkste wapenfeit tot nu toe: het filmpje dat ze op zondagavond 13 februari deelde, waarop te zien is hoe de rapper Lil’ Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes mishandelt. Kort daarna werd Lil’ Kleine gearresteerd en keerden collega-BN’ers en zijn platenmaatschappij Sony hem de rug toe. Toen Lil’ Kleine vorige week woensdag voorlopig op vrije voeten kwam, grapte Coldeweijer dat de rapper, die nog een appeltje met haar te schillen heeft, vast onderweg naar haar zou zijn.

Andere scalpels van BN’ers die ze recentelijk verzamelde: de onthulling dat de zangeres Amsterdamse Glennis Grace betrokken was bij de mishandeling van een supermarktmedewerker, en haar berichten, ruim voor de geruchtmakende Boos-uitzending, dat zanger Marco Borsato en rapper Ali B zich aan seksueel grensoverschrijdend gedrag schuldig hebben gemaakt. Met deze zegereeks in roddelland werd ze een speler van belang in de ‘mainstream’-roddelpers, die tot dan toe werd beheerst door RTL Boulevard, Shownieuws van SBS 6 en het blad Story. Vorige week leverde die doorbraak haar zelfs een plek op aan de desk bij RTL Boulevard om te vertellen hoe ze aan de schokkende Lil’ Kleine-beelden was gekomen.

Showbizzwereld

Coldeweijers fascinatie voor de Nederlandse showbizzwereld komt niet als een verrassing. De geboren Tilburgse kent het milieu van binnenuit. Als begin-twintiger had ze kleine rolletjes in diverse tv-series, waarna ze substantiëlere rollen bemachtigde in musicals (Wicked, The Little Mermaid). Rond 2015 begon ze een succesvol YouTube-kanaal (Life of Yvonne) waarop ze schoonheidsproducten en de laatste mode besprak. Tegen het einde van 2020 begon het karakter van haar YouTube-kanaal (161.000 abonnees), en dat van haar Instagramkanaal @lifeofyvonne dat ze intussen ook had, te veranderen en legde Coldeweijer zich meer toe op de laatste roddels over BN’ers. Coldeweijer, die zegt te walgen van de schone schijn in het showbizzmilieu, wilde de vuile was naar buiten brengen, en en passant de kruiperige houding van de roddelpers hekelen. ‘BN’ers zijn full of shit.’

Ook deze onderneming werd een succes. Met name Coldeweijers Instagramaccount begon te groeien en werd de belangrijkste van alle zogeheten juicekanalen – socialmedia-accounts die snel en vaak ongefilterd roddel en achterklap doorplaatsen.

Om aan de laatste roddels te komen, maakt Coldeweijer vaak gebruik van haar ‘spionnen’, mensen die (mogelijk) compromitterende foto’s of video’s met haar willen delen, of gedetailleerde kennis hebben van de laatste liefdesperikelen van BN’ers. Een BN’er wiens privéleven ze op deze manier vrij accuraat in kaart heeft weten te brengen, is de zanger André Hazes jr. Heeft de zanger het goedgemaakt met zijn ex-vriendin, of komt hij net op Schiphol aan – dikke kans dat Coldeweijer er als eerste over bericht, inclusief foto’s, aangeleverd door haar ‘spionnen’.

Om nog meer munt uit haar ‘spionnenleger’ te slaan, is Coldeweijer ook een betaald Telegramkanaal begonnen. Voor 10 euro per maand krijg je via dit kanaal ‘inside scoops die te juicy zijn om op Instagram te plaatsen’.

Mediaschuw

Voor iemand die er geen been in ziet andermans privéleven te openbaren, is Coldeweijer redelijk mediaschuw. Sinds ze het roddelpad is ingeslagen is, gaat ze zelden in op interviewverzoeken. Belangrijkste reden hiervoor is dat ze geen vertrouwen zegt te hebben in de ‘mainstream media’. Alleen zakenblad Quote gunde ze onlangs een vraaggesprek. Het blad becijferde dat Coldeweijer met al haar werkzaamheden – inclusief een eigen sieradenlijn – ongeveer 500.000 euro per jaar verdient. Dat geeft haar de financiële onafhankelijkheid om onbevreesd de vuile BN’er-was buiten te hangen. ‘Hoe meer geld, hoe meer schijt ik kan hebben aan alles.’

Keerzijde van die werkmethode is dat Coldeweijer het niet al te nauw neemt met journalistieke principes. Soms plaatst ze iets wat ze slechts ‘van horen zeggen’ heeft. Dat leidde begin deze maand tot een zeldzame rectificatie. Daarin kwam ze terug op haar eerdere bewering dat NRC-columnist Marcel van Roosmalen het contact verbroken zou hebben met zijn dementerende moeder.

De kritiek die Coldeweijer kreeg naar aanleiding van haar bericht over de gijzeling in Amsterdam, lijkt geen indruk te hebben gemaakt. Coldeweijer had woensdag haar pijlen alweer gericht op de geplaagde BN’er Ali B.