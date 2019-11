Get on your knees and start paying, lijkt het motto van de nieuwe spirituele stafmedewerker van Trump

‘Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh! Modára-bakasaka karabaka-sakatará.’ Dit is glossalie, ook wel tongentaal. Of de spelling klopt, geen idee; ik heb fonetisch meegeschreven. Wat het precies betekent, weet ik evenmin, maar ik vermoed dat het vrij letterlijk iets zal zijn als dit: ‘There’ll be no doubt in your mind, you’ll believe everything I’m saying, if you wanna get closer to Him, get on your knees and start paying’, zoals gezongen door apostel Phil Collins in Jesus He Knows Me (Genesis, 1991). Want degene die dit quasireligieuze wappietaaltje in volle overtuiging uitkraamt voor een zaal vol goedgelovigen, is vooral geïnteresseerd in geld. En macht. Maar vooral geld.

Televisiepredikant Paula White-Cain is de nieuwe spirituele stafmedewerker van het Witte Huis. Officieus was ze dat al een paar jaar, maar onlangs benoemde president Trump haar formeel tot adviseur van het Faith and Opportunity Initiative, dat evangelische groeperingen meer invloed moet geven in allerhande overheidsprogramma’s. Dat heeft tot gevolg dat evangelisten als White-Cain meer zeggenschap krijgen over onderwerpen als godsdienstvrijheid en armoedebestrijding, twee strategische thema’s. Meer religieuze vrijheid, dat spreekt voor zich; minder armoede betekent meer potentiële donateurs.

Sindsdien heb ik op sociale media al tientallen keren hetzelfde filmpje zien langskomen. Het werd door online-nieuwsplatform Now This News samengesteld uit uiteenlopend beeldmateriaal waarin White-Cain figureert. De predikant komt eruit naar voren als een angstaanjagend fanatieke vrouw, de persoonlijke sokpop van Jezus op aarde, die het Witte Huis uitroept tot ‘heilige grond’ en beweert dat ‘to say no to President Trump would be saying no to God’. Het fragment waarin ze in tongentaal staat te oreren, in een felrode jurk en met opgeheven vuist, komt twee keer voorbij.

Geen andere versie

Het is een slim gemonteerd dingetje, gemaakt door een platform dat op Twitter regelmatig slim gemonteerde dingetjes plaatst, die activistisch zijn en daardoor manipulatief. Daar ging ik dus mooi niet intrappen. Maar na een dag zoeken naar Paula White-Cain – niet die krankzinnige karikatuur die mij hier werd voorgeschoteld, maar een objectievere, waarachtiger versie van de vrouw die zegt dat haar verwondingen haar grootste zegeningen zijn – hing ik uitgeput in de touwen. Wat bleek: er ís geen andere versie, dit was het.

White-Cain en 24 andere predikanten bidden voor Trump en tegen de ‘duivelse’ impeachmentprocedure tegen de president. Beeld Officiële Witte Huis-fotograaf Joyce Boghosian

Niet volgens White-Cain zelf natuurlijk. Die zegt dat ze wordt gedemoniseerd, letterlijk. Op haar Twitteraccount waarschuwt ze graag voor ‘haters’ en ‘de vijand’ die ‘duivelse valkuilen’ heeft gegraven. Meestal bedoelt ze daarmee, in navolging van haar presidentiële afgod, de media. Ook haar schare volgers klaagt dat er een verkeerd beeld van de predikant wordt gepresenteerd.

Maar eerlijk is eerlijk: er is niet veel nodig om precies het knotsgekke beeld te schetsen dat de rest van de wereld nu van haar heeft, ‘demonisch’ filmpje of niet. Want ook al staan er op haar website alleraardigste foto’s van haar waarop ze de hongerigen spijst, de dorstigen laaft en de naakten kleedt (oké, dat laatste niet), Paula White-Cain, aanhanger van de ‘prosperity gospel’, troggelt in de tussentijd de allerarmsten ongegeneerd geld af, in naam van Jezus natuurlijk. Ze verkoopt voor 130 dollar per stuk ‘Favor Seeds’, een soort aflaten waardoor al je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ook vraagt ze haar volgers herhaaldelijk om geld, beginnend bij 3.500 dollar, omdat alleen dan God de donateurs zal belonen met méér geld. Zelf zit ze er uiteraard warmpjes bij.

Niet nieuw

Het beeld is niet nieuw. Schriftgeleerde Phil Collins zong er zoals gezegd al in 1991 over, naar aanleiding van omstreden televangelisten als Ernest Angley, die ook graag in tongentaal sprak en bovennatuurlijk geïnteresseerd was in financieel gewin. Ook is het niet nieuw dat Amerikaanse presidenten zich laten adviseren door evangelisten. Predikant Billy Graham was decennialang een goede bekende van het Witte Huis. Maar hoe groot zijn invloed soms ook was, hij stond niet op de loonlijst.

Paula White-Cain wel. Zij heeft nu een plek aan tafel naast Trump, die er duidelijk voor openstaat zich een potje door haar te laten bewerken. Op een officiële Witte Huis-foto is te zien hoe White-Cain (mooi trouwens, hoe haar naam een combinatie is van haar nieuwe werkplek en een Bijbelse figuur die vaak staat voor hebzucht en het kwaad) samen met 24 andere predikanten bidt voor zijn zieleheil en tegen de ‘duivelse’ impeachmentprocedure. Het is doodeng. Toch kijk ik stiekem uit naar beelden van Trump die zich, weet ik veel, laat dopen door zijn persoonlijke geestelijk leider. Zou dat kunnen, gewoon om te kijken hoever deze waanzin kan gaan? Misschien moet iemand White-Cain dertig zilverlingen bieden.