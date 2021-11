Gesprekken met Paul Verhaeghe die tot nadenken stemmen

De titel van Sarah Vankersschaevers boek Wat brengt u hier? verwijst naar de openingsvraag die psychoanalyticus Paul Verhaeghe altijd aan zijn cliënten stelt, om van daaruit de ruimte, veiligheid en dialoog te creëren die een beter zelfinzicht bevorderen. Hoe dat loopt, is niet in uren en protocollen te vatten en daarmee staat Verhaeghe ver af van de reguliere psychiatriepraktijk.

In oktober stopte Verhaeghe (66) met zijn hoogleraarschap in Gent, maar met zijn praktijk gaat hij door. En met schrijven. Verhaeghe raakte bekend met de internationale bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid, over man-vrouwverhoudingen, en met steeds verder naar maatschappijkritiek opschuivende boeken als Autoriteit en Intimiteit.

Vankersschaever, redacteur van De Standaard, destilleerde uit haar 22 gesprekken met Verhaeghe een boek over zijn jeugd, zijn lastige internaatsjaren, zijn huwelijk, een inktzwarte periode tijdens zijn hoogleraarschap en, vooral, over het zorgwekkend doorgeslagen individualisme en gebrek aan verbondenheid in de maatschappij. Het resultaat is een mooi, rustig, vaak meanderend en tot nadenken stemmend verhaal.

Beeld De Bezige Bij