Geslaagde graphic novel over de Griekse denker Hipparchia ★★★★☆

Beeld uit De filosoof, de hond en de bruiloft. Beeld Barbara Stok

Griekenland, 4de eeuw voor Christus. Rijkeluisdochter Hipparchia rijdt samen met haar broer de hoofdstad Athene binnen. ‘Er wonen hier wel 65.000 mensen, vreemdelingen meegerekend’, zegt de broer. ‘Dat is exclusief vrouwen en slaven, neem ik aan?’, vraagt Hipparchia. ‘Uiteraard, we tellen paarden ook niet mee’, aldus de broer.

Daarmee is de toon gezet in de nieuwe grafische roman van Barbara Stok, De filosoof, de hond en de bruiloft. Bijna tien jaar terug stuitte ze in een werk over vrouwelijke denkers op de figuur Hipparchia van Maroneia, die de geschiedenis is ingegaan als een fanatieke aanhanger van de cynische school. Stok brengt in beeld hoe dat fanatisme haar lot heeft bepaald.

Trouwen of studeren?

Hipparchia is naar Athene gekomen om te worden uitgehuwelijkt aan Kallios, telg uit een familie die fortuin maakte met zilvermijnen. Dan leert ze een zwerver kennen die er zeer bijzondere ideeën op nahoudt: Crates, een cynicus die ‘college’ geeft onder een olijfboom en aardse bezittingen afwijst. Hipparchia vermomt zich met een nepbaard als man en neemt regelmatig deel aan de debatten met Crates. Ze raakt er steeds meer van doordrongen hoe leeg het luxeleventje is dat men voor haar heeft uitgestippeld.

Wordt het Kallios of Crates? Er staan in De filosoof, de hond en de bruiloft twee grote tekeningen waarop deze spagaat is verbeeld. Op de eerste zien we Hipparchia ontredderd in de deuropening van de weefkamer staan: moet ze zich haar leven lang als een braaf vrouwtje met textiel bezighouden? Op de tweede zit ze in de leeskamer, verdiept in een boekrol, helemaal in haar element. Filosofie zal het worden.

Filosofie voor de honden

De bruiloft uit de titel komt er dus niet, maar hoe zit het met die hond? Het woord ‘cynisch’ betekent ‘honds’; de Griekse burgerman vond dat de cynici met hun demonstratieve vertoon van armoede leefden als honden. Stok gebruikt dit gegeven door tientallen hondjes in beeld te brengen. Er is zelfs een scène bij waar Hipparchia filosofieles geeft aan een paar honden, zoals Franciscus van Assissi ooit predikte voor de vogels.

Dierenliefde is een terugkerend thema van Stok, die zich bij monde van Hipparchia wijsgerig afvraagt waarom een dier minder zou zijn dan een mens. In veel van haar werk speelt filosofie een rol, zoals in Toch een geluk en Dan maak je maar zin. Er dartelt niet toevallig een vrolijk hondje op de cover van dat laatste boek. Maar Stok is vooral bekend om haar stripbiografie Vincent, over Van Gogh, die verscheen in meer dan twintig landen. Ook voor het boek over Hipparchia zijn al vertaalrechten aangevraagd.

Er zitten in De filosoof, de hond en de bruiloft grappige anachronismen. Zo heet de beste kleermaker van Athene Armanios, met een knipoog naar Armani, en er komen woorden voorbij zoals ‘verklooien’, die in de oudheid niet vaak te horen zullen zijn geweest. Het mooist is de scène waarin Hipparchia definitief besluit niet voor de rijke Kallios maar voor de arme Crates te kiezen: ze zet het op een hollen! Waar hebben we dat eerder gezien? Aan het slot van Woody Allens Manhattan bijvoorbeeld, en in talloze romcoms waar de verliefde hoofdrolspeler naar de luchthaven rent om zijn/haar uitverkorene bij de gate weg te sleuren.

Hipparchia krijgt haar Crates, gelukkig.

Barbara Stok: De filosoof, de hond en de bruiloft. Inkleuring: Ricky van Duuren. Nijgh & Van Ditmar; 296 pagina’s; € 24,99.