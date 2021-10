Gescheiden Adele zingt naturel en intens in haar eerste nummer in vijf jaar ★★★★☆

Adele - Easy On Me

Doe een beetje voorzichtig met me, dat is de boodschap die Adele uitdraagt op haar nieuwe single Easy On Me, die in de nacht van donderdag op vrijdag verscheen op YouTube, Spotify en andere streamingdiensten. Het nummer is een voorproefje van haar nieuwe album 30 , dat ze heeft aangekondigd voor 19 november.

Het meest verrassende aan Easy on Me is dat het eigenlijk muzikaal niet verrast. Een door piano gedreven power ballad, naturel en intens gezongen zoals Adele dat zo goed – bijna argeloos – kan. Liedje en video

(’s nachts binnen een uur al een half miljoen keer op YouTube bekeken) refereren bijna opzichtig aan Hello, waarmee de zangeres zes jaar geleden een eerdere comeback bezegelde. Ook dat liedje kwam na een lange stilte als inleiding op een nieuw album, 25.

Net als Easy On Me nu werd het mede geschreven en geproduceerd door Greg Kurstin en ook Hello ging vergezeld van een videoclip, gemaakt door Xavier Dolan, waarin een bellende Adele en een landhuis centraal stonden.

Adele bij Satuday Night Live in 2020. Beeld NBCU Photo Bank via Getty Images

Dat landhuis verlaat de Britse popster nu. Ze kijkt nog even uit het raam, pakt haar koffertje, stapt in haar auto met aanhangwagen vol huisraad, en vertrekt. De zwart-witbeelden krijgen tegen het einde van de clip kleur, zoals in de muziek de piano bijna ongemerkt hulp krijgt van een heel voorzichtig basloopje en een bassdrum.

De piano domineert in dit liedje, dat klinkt alsof Adele het in één keer heeft ingezongen. De tekst begint wat moeizaam, met metaforen die uit een zelfhulpboek lijken te komen.

There ain’t no gold in this river

That I’ve been washin’ my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in this silence

Beter is het refrein:

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get a chance to

Feel the world around me

Dat is de kern. De zangeres heeft haar man verlaten en vraagt om begrip. Er zit geen woord fictie in de tekst want sinds Adele vorige week voor het eerst in jaren van zich liet horen weet de hele wereld dat ze gescheiden is van haar echtgenoot Simon Konecki. Samen hebben ze een zoon, Angelo, die volgende week elf wordt.

De afgelopen drie jaar zijn de zangeres zwaar gevallen, maar hebben in ieder geval al één liedje opgeleverd dat de komende maanden onontkoombaar zal zijn, zoals Hello dat zes jaar geleden was. Adele (33) hoeft zich geen zorgen te maken. De wereld zal voorzichtig met haar zijn, in elk geval tot 19 november als haar nieuwe album verschijnt, waarop ze meer over haar persoonlijke leven belooft prijs te geven. In hopelijk net zulke sobere, direct aansprekende soulvolle liedjes.