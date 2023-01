Gery Mendes neemt je mee naar Kaapverdië in zijn sfeervolle theatersolo ‘Borboletas’ ★★★☆☆

Gery Mendes in zijn voorstelling 'Borboletas' Beeld Bas de Brouwer

Gery Mendes groeide zelf op in Rotterdam, maar zijn vader komt van Kaapverdië. Op die eilandengroep voor de West-Afrikaanse kust vervulde vader Mendes in de jaren zestig en zeventig zijn dienstplicht. Hij moest in de jungle van Angola vechten in naam van Portugal, dat toen de koloniale overheerser van Kaapverdië was. Als het over de oorlogstijd gaat, begint hij vaak spontaan Portugees te praten. Een woord dat voorbijkomt is borboletas, Portugees voor ‘vlinders’.

Beeld Bas de Brouwer

Acteur en muzikant Gery Mendes speelde al in veel voorstellingen van theatergroep Orkater, en maakte met Borboletas nu een autobiografische solo over de band met zijn vader. In vooruitblikken schetst Mendes ook de band met zijn eigen zoontje, Tony. Centraal staat het familiehuis op Kaapverdië, dat wordt verbeeld met een rij zilveren palen en daartussen scheef geplaatste leren banken. Dit had een droomhuis moeten worden, waar Gery’s vader jarenlang aan bouwde. Als jongen werd Gery beloofd dat het gezin er jaarlijks naartoe zou reizen. Maar Gery’s ouders gingen scheiden, en pas op volwassen leeftijd keert Gery terug naar het huis, voor een confrontatie met zijn onpeilbare, moeizaam communicerende vader. ‘Vader en zoon zijn nu elkaars gelijken’, aldus Mendes.

De thematiek van een man die de moeizame band met zijn vader onderzoekt, en daarbij ook de vraag hoe de verschillende generaties mannen elkaar beïnvloeden, is op zich niet heel verrassend of opzienbarend. Maar door de couleur locale van het huis op Kaapverdië en de geschiedenis van de oorlog daar, zit je toch geboeid te luisteren. Daarbij heeft Gery Mendes een sterke podiumpersoonlijkheid. Met poëtische teksten, rake details en sfeerrijke muziek (van o.a. gitaar, dwarsfluit en beats) zet hij een fraaie vertelling neer.