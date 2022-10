Gerwin van der Werf schetst het docentschap op treffende wijze, maar de moraal mag achterwege blijven ★★★☆☆

Gerwin van der Werf Beeld Fjodor Buis

‘Hier gaan we verder met leerlingbegeleiding’, zegt Josie regelmatig tegen zichzelf. De 32-jarige vrouw is net begonnen als lerares wiskunde op een vmbo-afdeling in een achterstandswijk. Orde houden is onmogelijk: de leerlingen ondermijnen voortdurend haar gezag en interesseren zich totaal niet voor haar vak. Ze merkt al snel dat het docentschap niet ophoudt bij de muren van het klaslokaal en gaat thuis bijles geven aan de brutale raddraaier Carmen uit klas 3A.

Tot zover volgt Gerwin van der Werf een voorspelbare verhaallijn in zijn nieuwste roman De droomfabriek. Het boek haakt in op een maatschappelijk actueel thema: de strijd voor kansengelijkheid in het onderwijs. De laatste jaren zijn er tal van succesvolle films, boeken en documentaires over dit onderwerp gemaakt. In de serie Klassen (2020) van Human, waar bijna een miljoen mensen naar keken, richtten de makers Sarah Sylbing en Ester Gould zich op de kinderen van groep 8 in Amsterdam-Noord. Sommige kinderen hebben zo’n moeilijke thuissituatie dat ze afhankelijk worden van de leraren die zich om hen bekommeren. Het zijn de lichtpuntjes waar de kijker zich aan optrekt. In de film Mes frères et moi (2022) heeft de kansarme tiener Nour alle geluk van de wereld, omdat zijn muzieklerares zich over hem ontfermt. Zij zoekt hem thuis op en biedt hem de mogelijkheid zijn zangtalent te ontplooien.

Zo rooskleurig zijn de zaken echter niet in De droomfabriek. Van der Werf schetst een rauw maar realistisch beeld van de uitdagingen waarmee docenten dagelijks in het onderwijs te maken krijgen. De onervaren Josie krijgt nogal wat voor haar kiezen: muitende kinderen, blowende leerlingen en een heuse bedreiging met een mes. Zelf komt ze uit het ‘kakkerparadijs’, oftewel een villadorp, waar ze tijdelijk in het huis van haar overleden opa woont. Haar achternaam – Cruquius- verraadt haar elitaire afkomst. Haar overstap naar het onderwijs komt voort uit een diepgeworteld verlangen tegemoet te komen aan de woorden van haar opa, die in haar een goede lerares meende te zien.

Treffend

Van der Werf weet op treffende wijze de wanorde in het klaslokaal te schetsen: de brutaliteit van de leerlingen versus de onmacht van de docent, die de ene na de andere opstandige puber eruit stuurt. Toch zet Josie door, maar ze overschrijdt daarbij de grenzen van het toelaatbare. De leerlingbegeleiding die ze Carmen biedt, gaat namelijk wel heel erg ver: zo laat ze zich overhalen te blowen en pleegt ze een diefstal in een winkel. Josie verliest zichzelf volkomen in haar project deze leerling te redden en deelt zelfs het bed met haar. De schellen vallen haar pas van de ogen wanneer Carmen met de ontspoorde Pirvu en zijn maten een feestje bouwt in haar woonkamer: haar wereld en die van Carmen liggen mijlenver uit elkaar.

De dialogen zijn levendig en het boek leest vlot weg. De karakters van de weifelende Josie en de blowende Carmen zijn goed getroffen. Bovendien reikt de auteur stof tot nadenken aan: waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van een leraar? Hoever reikt de invloed van een docent, wanneer de thuissituatie bepalend is voor succes? Zowel Josie als de directeur van de school, Peter Oomen, gaan veel te ver in hun streven het goede te willen doen en overschrijden alle ethische normen.

Naschrift

Van der Werf biedt een interessante variatie op een bekend thema, maar helaas volgt dan nog een naschrift waarin hij vertelt hoe het de personages hun verdere leven is vergaan. Het merendeel blijkt ondanks alle ellende op school toch goed te zijn terechtgekomen. Yasmina is doorgestroomd naar het vwo en van plan sterrenkunde te gaan studeren. Slechts een enkeling heeft het niet gered. Maar, zo schrijft Van der Werf, het staat de lezers vrij om een ander einde te verzinnen en te fantaseren over sterren, roem en onsterfelijkheid. In fictie is immers alles mogelijk, stelt hij. Dat geldt ook voor het onderwijs, mits we kinderen een tweede en soms zelfs derde kans geven.

Na alle misère, waarin een docent en een schooldirecteur seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen, komt dit volkomen misplaatst over. Deze goed geschreven roman, die interessante ethische kwesties aansnijdt, heeft zo’n feel good-moraal helemaal niet nodig.

Gerwin van der Werf: De droomfabriek. Atlas Contact; 288 pagina’s; € 21,99.