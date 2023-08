Gerieflijk rusten in het bed van Cleopatra

Sawarna op West-Java. Beeld Getty

West-Java, 28 augustus 1917

Ten 6¾ uur spoor ik uit Buitenzorg met dr. Theunissen, den directeur van het krankzinnigengesticht en een niet onbelangrijke bagage van veertien petroleumblikken met fourage, twee veldbedden, twee koffers en vijf geweren.

In Weltevreden is ’t overstappen naar Tanah Abang, waar we den trein nemen naar Laboean. ’t Wordt een geboemel zonder einde. Rangka Bitoeng overstappen en te Menes stappen de controleur en de patih bij ons in.

Te Laboean komen we ten 2u30 aan. De prauw ligt klaar en weldra zijn we ingescheept in de prauw majang genaamd Roebong, en we roeien ’t haventje uit. Daar buiten wordt zeil gezet. Ach welk een zeil en welk een schip. ’t Zit alles met draadjes aan elkaar die de eerste de beste windvlaag in Holland als rag zou doen wegvliegen.

Ruimte is er genoeg, zelfs voor de bemanning van twaalf man terwijl wij nog vier koelies huurden. Achterin is op de plecht een groot bed voor ons gemaakt. ’t Is een Oostersch geheel, parodie op de luxueuze spelevaarten der oude Egyptenaren, en we noemen ons plekje daarnaar: ’t bed van Cleopatra. Echter is ’t toch gerieflijk.

Over het bed is een tent gespannen die goede diensten doet, want reeds ten 3½ uur ankeren we wegens een heftige donderbui die zich plassend ontlast boven onze arme prauw.

