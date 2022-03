‘Gergjev was er niet goed aan toe, dat hoorde ik wel aan zijn stem’

Valery Gergjev tijdens een concert in 2021. Beeld EPA

Omdat hij in het openbaar geen afstand neemt van de Russische inval in Oekraïne, verklaart een groeiend aantal orkesten, concertzalen en festivals in Europa en de VS Gergjev tot persona non grata.

Hoe merkte u dat het hem niet goed ging?

Wiegel: ‘We kennen elkaar 34 jaar, dat hoorde ik wel aan zijn stem. Hij klonk allesbehalve happy.’

Hoe kreeg u hem te pakken?

‘Hij appte me maandagavond dat hij me zou bellen. Dat gebeurde almaar niet, dus toen heb ik hem zelf gebeld.’

Wat hebt u met hem besproken?

‘Ik had gehoopt dat we een formulering konden vinden op basis waarvan we verder konden. Maar op het moment dat ik het gesprek die kant op stuurde, hield het op. We spraken af dat we dinsdag verder zouden praten. Hij zou me vanochtend bellen, maar heeft dat niet gedaan. Ik heb hem geappt wat de consequenties zouden zijn. En ja, als hij het dan niet oppakt, op een gegeven moment is het te laat.’

Orkestdirecteur George Wiegel.

Wilde u dat hij afstand nam van de invasie in Oekraïne?

‘Of iets wat in die richting zou duiden. Maar hij voelde niet aan wat wij nodig hebben. Tot op heden is het me nog steeds niet duidelijk: wil hij niet of kan hij niet?’

Hoeveel concerten moet u nu schrappen?

‘Twee concerten in mei, plus het Gergjev Festival in september, dat houdt op te bestaan. Maart 2023 zou hij een Russisch programma komen doen dat ook in de NTR ZaterdagMatinee zou klinken. Het is onvoorstelbaar tragisch dat het zo’n wending neemt. Het orkest heeft ongelooflijk veel aan hem te danken. Iedereen is er kapot van.’