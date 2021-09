Gergiev speelde in Zesde van Bruckner verfijnd met dynamische contrasten ★★★★★

Pianist Igor Levit, maandag in het Concertgebouw. Beeld Milagro Elstak

De rijke, muziekminnende stad München heeft vier toporkesten. Als een van hen hier Brahms- en Bruckner-symfonieën komt spelen, verwacht je een vol Concertgebouw, maar afgelopen maandag was amper twee derde van de stoelen bezet.

Zonde, want er werd geweldig gemusiceerd. In eerste instantie door de Münchner Philharmoniker, die de fladderende vingers van chef-dirigent Valery Gergiev moeiteloos vertaalden naar eensgezind, magnifiek spel. Maar ook door de Russisch-Duitse pianist Igor Levit, met wie ze in Amsterdam een minitournee afsloten.

In de Zesde van Bruckner, het beweeglijke buitenbeentje onder zijn monumentale symfonieën, speelde Gergiev fijntjes met dynamische contrasten om van al de grillige wendingen een vloeiend geheel te maken. De blinkende strijkers van de Münchner kunnen indringend luid klinken, maar Gergiev voerde het volume alleen op als het echt nodig was, bijvoorbeeld in de roerige, strakke finales van de hoekdelen. Het emotionele hart van het stuk, het Adagio, ontvouwde zich vol tedere schoonheid.

Valery Gergiev leidt de Münchner Philharmoniker. Beeld Milagro Elstak

Liefdevol boetserend ging Gergiev ook te werk in het Eerste pianoconcert van Brahms. Levits peinzende tempo in het langzame middendeel was niet ideaal voor de langgerekte lijnen in het orkest. Toch ging Gergiev hier wijselijk in mee en zo bleef Levits doordachte visie op het stuk onverstoord. Als een Hamlet-figuur stopte hij eindeloze nuances in zijn solo’s – minutieus lijdend, analyserend, virtuoos exploderend.

Dezelfde combinatie van intellect en gevoel kenmerkt zijn laatste album, een mammoetopname van de 24 préludes en fuga’s van Dmitri Sjostakovitsj, samen met Robert Stevensons eerbetoon aan de Russische gigant, de Passacaglia on DSCH. In november staat Levit weer in het Concertgebouw, ditmaal hopelijk voor een uitverkochte zaal.