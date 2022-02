Gerbrand Bakker weet in simpele situaties een leven te vangen ★★★☆☆

Het eerste dat opvalt in De kapperszoon is de grote verwantschap met Boven is het stil, de prachtige roman waarmee Gerbrand Bakker in 2006 doorbrak. Daarin vertelt Helmer van Wonderen over het eenzame boerenbestaan dat hem is opgelegd door zijn vader nadat zijn tweelingbroer (pa’s gedoodverfde opvolger) bij een auto-ongeluk was omgekomen. Helmer heeft de kracht niet om zich adequaat te verzetten en zijn eigen weg te gaan. Wel neemt hij decennia later met speldenprikjes wraak op zijn doodzieke vader, die op hem is aangewezen voor zijn verzorging.

Hoe heeft Helmer dit niet begeerde bestaan al die tijd volgehouden? ‘Ik heb mijn halve leven lang nergens aan gedacht’, zo bedenkt deze aan zijn tweelingbroer verknochte eenling. Hij komt tot dit besef wanneer zijn leven wordt opgeschud door de vrouw met wie zijn tweelingbroer zou trouwen. Decennia nadat zijn vader haar de deur had gewezen, zoekt zij weer contact met hem.

Leven op een laag pitje

‘Ik heb mijn halve leven nergens aan gedacht’: het is een inzicht dat Simon uit De kapperszoon zou passen als een handschoen. Ook zijn bestaan staat op een laag pitje. Hij heeft een kapperszaak waar hij maar weinig klanten wil ontvangen, vrienden lijkt hij niet te hebben, wel heeft hij posters van mooie zwemmannen in zijn slaapkamer hangen en gaat hij weleens naar bed met een klant. En dan is er nog zijn ‘licht hysterische moeder’, die weduwe was geworden toen zij een paar maanden zwanger van hem was. Zijn vader had in maart 1977 stiekem het vliegtuig genomen dat op Tenerife crashte tijdens wat nog steeds te boek staat als de grootste ramp uit de geschiedenis van de luchtvaart.

Simon hield zich niet zo bezig met de vader die hij nooit heeft gekend. Dat verandert wanneer hij, een aardig eind in de 40 inmiddels, wakker wordt geschud door een samenloop van een aantal op zichzelf niet zo bijzondere voorvallen. Er is een klant die moppert op een film met een man die weet dat zijn vliegtuig binnen een minuut te pletter zal slaan en dan zijn vrouw belt om te zeggen hoeveel hij van haar houdt. Hoogst onwaarschijnlijk, vindt de klant. En dan heb je Simons moeder, die hem vertelt dat boezemvriendin Hetty vanwege een nieuwe liefde voorlopig niet terugkomt van haar vakantie op een van de Canarische Eilanden. En dan is er ook nog de schrijver die regelmatig wordt geknipt door Simon; die ziet wel brood in het verhaal van de verongelukte kapper. Want, zo beweert hij, ‘geen enkele Nederlandse schrijver heeft ooit ook maar iets geschreven over die vliegramp’.

Literaire spelletjes

Net als in Boven is het stil weet Bakker in De kapperszoon een klein leven waarin grote gebeurtenissen uit het verleden opspelen knap te vangen in simpele situaties, die geen spannende plot nodig hebben om je bij de lurven te grijpen. Maar er is ook een verschil: in De kapperszoon speelt Bakker literaire spelletjes en dat pakt wisselend uit. Goed gedaan is de manier waarop hij het verhaal van de verdwenen vader (nog zo’n loner) laat spiegelen met dat van de zoon. Een zeperd is daarentegen de opzichtige wijze waarop hij die twee verhalen aan het slot van de roman met elkaar verknoopt.

Flauw is ook dat Bakker de schrijver in zijn boek opvoert als een alter ego door hem boeken toe te dichten waarvan de titels wel erg opzichtig lijken op die van de romans die hij zelf heeft geschreven: Beneden is het kil voor Boven is het stil, Amandelbomen bloeien rood voor Perenbomen bloeien wit, enzovoort. Wat ook niet helemaal goed werkt is de manier waarop Bakker het personage van de schrijver ineens een veel prominentere rol geeft in zijn roman. Dat gebeurt te laat om hem de kans te geven uit te groeien tot een van de onvergetelijke ‘alleenmensen’ waarop Bakker het superieure patent heeft.

Gerbrand Bakker: De kapperszoon. Cossee; 303 pagina’s; € 24,99.