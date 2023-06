Geraffineerd speelt Clemens Lucke op het kleurrijke Van Hagerbeer-Schnitger-orgel bij de opening van het Orgelfestival Holland ★★★★☆

Van Hagerbeer-Schnitger-orgel in de Grote Kerk Alkmaar. Beeld Hilde Harshagen

Katrollen piepen zacht wanneer de luiken van het majestueuze orgel van de Grote Kerk Alkmaar langzaam worden opengetrokken. De schildering van de triomftocht van koning Saul na Davids overwinning op Goliath wijkt, en terwijl het gigantische Van Hagerbeer-Schnitger-orgel zich openbaart, marcheert er een gepuncteerd ritme met volle akkoorden als zware voetstappen door de kerk. Het is de snoevende reus Goliath, uit de Eerste Bijbelse sonate van componist Johann Kuhnau (1660-1722).

Achter de klavieren zit de Duitse organist Clemens Lucke. Hij is een van de zes meesterorganisten die zaterdagavond het Orgelfestival Holland openen. Het tweejaarlijkse Alkmaarse festival betekent een week lang concerten, maar ook een concours en masterclasses, waarin jonge organisten ontwikkelingskansen en een podium krijgen.

Geraffineerd speelt Lucke op het kleurrijke orgel Kuhnaus programmatische muziek over de strijd tussen David en Goliath: de heldhaftige David krijgt een koninklijk, elegant karakter en de Israëlieten sidderen in hoge, zuchtende tonen boven chromatische bassen.

Het festival en daarmee het openingsconcert staan dit jaar stil bij de 450-jarige overwinning van Alkmaar, als was ze de stad David, op de Spanjaarden (Goliath). Zo is strijdmuziek van de Spaanse barokcomponist Francisco Correa de Arauxo (1584-1654) door Bernard Foccroulle glinsterend en statig. Daartegenover zet Frank van Wijk sober het geuzenlied Merck toch hoe sterck in, om te vervolgen met het door Piet Kee in stukjes gehakte thema, uitgesmeerd over alle klavieren en registers; je overrompelend met de klankwereld van dit reusachtige instrument.

Zangeressen Elma Dekker en Sabine Kirsten stijgen als engelen boven de orgels uit in voornamelijk vroegbarok repertoire. Dekkers Flow My Tears (Dowland) is hartverscheurend boven de prikkend dissonanten en de zilverige klank van het ándere wereldvermaarde orgel van de Grote Kerk: het historische Van Covelensorgel.