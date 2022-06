George Ezra is op zijn best wanneer hij de rafelrandjes niet wegtrimt, maar opzoekt ★★★☆☆

Istanbul, George Ezra’s hit uit 2014, had de smaak en de prettige vluchtigheid van een onehitwonder. Met Shotgun, van Ezra’s tweede album, kwam de Britse zanger op nummer één in Nederland en bleek hij een blijvertje. Dat is mede te danken aan die chocomelwarme stem met een laagje Tom-Jones-heesheid. Zachte masculiniteit die troost en inspiratie biedt met een vleugje sexappeal. Titelnummer Gold Rush Kid, waarin Ezra wordt aangemoedigd door een achtergrondkoortje, laat al een beetje horen naar welk muzikaal territorium Ezra nu neigt: gospelpop. In nummers als Manila, Fell in Love at the End of the World en In the Morning zijn het de geïnspireerde koortjes die Ezra stutten en als afzet dienen voor zijn uithalen. Dan is hij op zijn best. Vaak ook is het avontuur weggefilterd door een consistente braafheid die alles op zijn plek zet en rafelrandjes trimt. Dan blijkt Ezra teveel steken in gemanicuurde wittemannensoulpop.

George Ezra Gold Rush Kid pop ★★★☆☆ Columbia