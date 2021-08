Gentleman-dief Arsène Lupin speelt hoog spel in nieuwe vertaling ★★★☆☆

Beeld Deborah van der Schaaf

Arsène Lupin is terug. De gentleman-inbreker bleek een prachtige inspiratie voor de Netflix-serie waarin Assane Diop, gespeeld door de charmante, briljant gecaste Omar Sy, in de voetsporen treedt van zijn held Lupin. In Lupin, dans l’ombre d’Arsène wordt de vader van het jongetje Assane vals beschuldigd van diefstal waarna de man zelfmoord pleegt. Vijfentwintig jaar later is hij uit op wraak. Uit de verhalen van Maurice Leblanc over Arsène Lupin heeft Assane de fijne kneepjes van het inbrekersvak geleerd. De achttien romans, 39 verhalen en vijf theaterstukken van Leblanc waarin Lupin de hoofdrol speelt, zijn in de serie ingedikt tot één enkel boek, dat Assane Diop altijd bij zich draagt, als een amulet dat hem geluk brengt.

Maurice Leblanc (1864-1964) was graag een ‘echte’ schrijver geworden, zoals zijn grote voorbeelden Guy de Maupassant en Gustave Flaubert. Helaas, zijn eerste korte verhaal, L’arrestation d’Arsène Lupin uit 1905, was zo’n enorm succes dat hij er wel mee door moest gaan. Verschillende keren laat hij Lupin sterven. Maar de sympathieke schurk is zo slim, sterk en snel, dat hij altijd weer op op miraculeuze wijze tot leven komt. Destijds smulde het publiek van de verhalen over de inbreker die altijd hoffelijk is tegen dames, nooit iemand vermoordt en alleen maar steelt van de rijken. Net als nu: de Franse Netflixproductie werd een wereldwijd succes.

Pennestreken

De boeken Arsène Lupin – Gentleman inbreker en Lupin versus Herlock Sholmes verschenen vijf jaar geleden en zijn, dankzij de serie, toe aan hun zesde druk. Onlangs kwam uitgeverij Oevers met deel 1 van 813 – Het dubbelleven van Arsène Lupin uit 1910 in de vertaling van Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen. De vertaling doet hier en daar Vlaams aan, maar dat stoort niet. In volle vaart, zoals gewoonlijk bij Leblanc, volgen de verwikkelingen (en de nodige toevalligheden die precies goed of juist slecht uitkomen) elkaar op. Personages worden in een paar pennestreken neergezet zodat je meteen weet met wie te maken hebt.

Zonder al te veel te verklappen kunnen we stellen dat Lupin hier, net als zijn tegenstanders, hoog spel speelt. Het vervelende is dat iemand hem een driedubbele moord in de schoenen probeert te schuiven. Nadat hij de schatrijke Zuid-Afrikaan Rudolf Kesselbach op ingenieuze wijze van zijn mooiste diamanten heeft beroofd, heeft iemand de gekneveld achtergelaten man neergestoken en een visitekaartje met Lupins naam erop achtergelaten. De twee andere moorden worden een paar uur later gepleegd in hetzelfde chique Palace-Hôtel, terwijl het daar op dat moment wemelt van de politieagenten, inclusief het hoofd van de recherche die de moord moet gaan oplossen, Lenormand.

Faustiaans

Halverwege het boek neemt Leblanc de ruimte om een indringende faustiaanse scène neer te zetten. Een wanhopige jongeman wordt gedwongen een andere identiteit aan te nemen. Hem wordt rijkdom en geluk geboden. Maar hij zal in dienst zijn bij de machtige prins Sernine. ‘Mijn hele constructie berust op jou, maar zelf tel je niet mee. Je hoeft geen actieve rol te spelen. Je bent een pion die ik verplaats.’ Deze scène, hoe huiveringwekkend ook, is een rustpunt in de verder amechtige roman. Leblanc laat zien dat hij in staat is tot meer diepgang.

Aan het einde van 813 – Het dubbelleven van Arsène Lupin, na talloze achtervolgingen, geheime gangen en mislukte pogingen om Lupin uit te schakelen, levert de held zich uit aan de politie. Niet getreurd. Deel twee van dit boek, waarin Lupin ongetwijfeld zal ontsnappen en de echte moordenaar zal ontmaskeren, staat gepland voor 24 november.

Beeld Oevers

Maurice Leblanc: 813, Het dubbelleven van Arsène Lupin #1. Uit het Frans vertaald door Kris Lauwerys en Isabelle Schoepen. Oevers; 225 pagina’s; € 19,-